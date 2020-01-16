Pelith的產品研發目的都是幫助使用者更貼近區塊鏈，或者實踐區塊鏈的應用。團隊今年則專注發展金融入口網站EasyDAI，簡化去中心化金融的複雜步驟。

區塊鏈新創Pelith是個平均年齡不到24歲的年輕團隊，創辦人陳品從學生時代挖礦接觸區塊鏈社群，進而看到區塊鏈的發展潛力，決定透過創業應用區塊鏈技術。

延伸區塊鏈技術應用多元，Pelith改寫自鵜鶘的英文Pelican，LOGO使用一隻像鵜鶘的神奇寶貝角色，鵜鶘因為在嘴裡放進多種寶貝球，而同時擁有噴火和噴水的強大技能，恰好符合Pelith對於團隊與區塊鏈技術應用的期望。匯集多元的人才並創造影響力，即是Pelith團隊的目標，他們自2018年8月成立至今，持續開發超過12個自營運產品。

去中心化借貸平台，一鍵完成所需服務

Pelith的產品研發目的都是幫助使用者更貼近區塊鏈，或者實踐區塊鏈的應用。團隊過去創建區塊鏈技術共筆平台、策略遊戲、錢包代管和去中心化論壇，今年則專注發展金融入口網站「EasyDAI輕鬆貸」。

EasyDAI主要設計給擁有以太幣，有加密貨幣的借貸需求，卻礙於流程複雜而難以使用的族群。一般狀況下，使用者經歷大約三個步驟才能完成貸款：首先，從交易所用台幣買到以太幣；將以太幣兌換成匯率與美元幾乎相同的穩定幣DAI；接著將代幣存到借貸平台Compund賺取利息。

透過虛擬貨幣存款利息獲利的過程中，使用者需要對接兩至三種不同的服務，複雜且學習門檻高，導致想嘗試使用區塊鏈相關金融服務的人望之卻步，因而放棄使用區塊鏈。為了讓區塊鏈變得更平易近人，EasyDAI整合購買以太幣之後的所有借貸流程，客戶只要在錢包中開啟EasyDAI，就能按照指示，一鍵完成虛擬貨幣借貸。

在用戶數方面，EasyDAI上面有3000-4000人次，其中約有100多個付費使用的地址，但仍非公司的主要營收來源。Pelith創辦人陳品說明，「EasyDAI是一個初步嘗試的產品，未來會開發原生的DApp（Decentralized Application，去中心化應用程式）。」

撰寫「基礎之上」內容，填補區塊鏈學習資源缺口

研發產品的同時，Pelith團隊在Medium撰寫區塊鏈的技術文章，主要內容聚焦在「基礎之上」的區塊鏈知識。Pelith產品經理賴彥廷表示；「目前區塊鏈的中文學習資源呈現雙峰的狀況，入門在講什麼是區塊鏈、什麼是以太坊這些很多，也可以找到很深入的東西，像是零知識證明、以太坊虛擬機。」為了補足雙峰之間的斷層，Pelith在文章一開頭推薦讀者先搜尋「區塊鏈」、「以太坊」等關鍵字，再往下閱讀進一步的資訊。

專注金融應用，計劃向外募資

自營產品與內容經營之外，Pelith以接案形式提供企業區塊鏈顧問、技術支援和教育訓練的服務，在自營產品營收尚未穩定的請況下，為公司創造八成的收入來源，未來計畫拉高自營運的營收比例並向外募資，持續專注區塊鏈的金融應用。

創業快問快答

Q：服務的創意來源，是因為發生甚麼事情而有這樣的想法？

2016-2017年的挖礦與ICO熱潮，我們並未直接參與其中賺取快錢，而是看到區塊鏈技術本質的前景。因此我們決定鑽研區塊鏈技術開發，成為提供區塊鏈技術的「技術軍火商」。

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

期許能透過專業的技術力與對產業深度洞察理解開發許多優化區塊鏈使用者體驗之工具或有啟發性之區塊鏈應用，讓更多人能正確理解、使用區塊鏈。

Q：目前該服務的獲利模式為何？

專案開發／顧問收入 產品自營運收入

團隊資訊

公司名稱：沛理科技股份有限公司

成立時間：2018/7/23

產品名稱：輕鬆貸

上線時間：2019/10/18

團隊人數：9人

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