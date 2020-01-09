我們聽過 80/20 法則，要掌握關鍵少數，就得聚焦在正確的 20% 市場，節省 80% 的時間與預算成本，只對含金量最高的顧客說話。

2019 年成長最驚人的品牌主是誰？據 Interbrand 研調網站評比全球品牌價值，與去年排行相比，前 10 名的企業入選名單出現一位新成員，那就是迪士尼，企業價值上升至 444 億美元。

迪士尼怎麼辦到的？當別人都說迪士尼砸大錢，更準確的說，是他們先找對與大眾溝通的渠道，才投入重本。他們早就在思考，如何將人們對迪士尼的美好記憶持續變現，並投入資金與時間研究，例如，幾年前在主題樂園推出穿戴裝置（MagicBand）紀錄消費行為，而 11 月上線的串流平台 Disney+ 更等著大量數據湧入。

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因此，在了解自己的目標用戶之後，才是投遞廣告這回事。

再來看一個接地氣的行銷活動，全球機票訂購平台 Skyscanner 在台灣做了一件事，讓 LINE 官方帳號的封鎖率不到 8%，新用戶在對話框輸入想去的地點、有空的日期、還有可接受的價格上限，日後有任何符合條件的機票，就會收到訊息通知。

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當然，小型企業的營銷預算通常很有限，並沒有那麼多的時間作行銷費用的投放實驗，因此決定在何處使用其廣告支出資金，可能極具挑戰性，大家都在問，Google、Facebook、LINE 誰賣的廣告比較貨真價實？

我們知道 Google 的「點擊率」（CTR，Click Though Rate）表現一向不錯，除了以點擊計價的因素，也有因為「關鍵字搜尋」而被動投放廣告帶來的準確度，因此，對於剛起步的新品牌而言，使用 Google 廣告獲得的回饋應該是最紮實的。至於 Facebook，很多人怨嘆它的點擊率低且要價不斐，確實，在臉書短期內投遞廣告不太划算，容易白花錢在關聯性不夠高的人身上，如果真的想長期經營臉書，建議對象人數不多的情況下，直接開一個社團更實在。

LINE 則是近年崛起的新渠道，在台灣強勢坐擁 2,100 萬用戶，以品牌主愛用的官方帳號來說，訊息的投遞族群比臉書收斂，由於是對帳號裡的好友說話，點擊率自然比較漂亮，我們聽過 80/20 法則，要掌握關鍵少數，就得聚焦在正確的 20% 市場，節省 80% 的時間與預算成本，只對含金量最高的顧客說話。雖然廣告市場前有 Google 和 Facebook 各據山頭，但 LINE 的腳步也很快，預計明年全面升級的 LINE 2.0 訊息定價微妙設在 0.2 元，低於 SMS 簡訊（平均 0.75 元 / 封），另外也將上線 User ID Targeting，可依照已讀和點閱篩選用戶再分眾，這些 UID 進行再行銷的價值頗有潛力，亦可找出相似愛好的族群再做投放。

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我們可以概要來看這幾個渠道目前在不同項目的成效表現：

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最後，行銷的創意本身具不具追蹤性，但也會影響到產出的投資報酬率，漸強實驗室長期與客戶腦力激盪 LINE 的應用，創造包含 Vogue 臺北時尚週「現場攤位活動集章，線上增加好友並分眾」、JCB 銀行「以輪盤抽獎和用戶互動，並贈送 LINE POINTS」、必勝客披薩「消費發票掃描上傳，贈折價券再行銷」、車商 TESLA「依用戶回應建立興趣標籤，區分現有車主與潛在客戶」等功能，由於深耕 LINE 渠道已久，漸強實驗室目前累積每月可觸及 1,000 萬名用戶，未來為品牌客戶在行為比對與廣告投放上，已備好強勁的現成數據庫。