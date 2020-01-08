老牌電腦業者浩鑫拚轉型，長照欠缺商業模式，人臉辨識走不出國境，不到40歲的余家二代接班人鄭瑋勳，他要如何帶領家臣們走出2020年獲利之路？

老牌電腦廠商浩鑫虧了5年，2019年挑戰轉虧為盈。

儘管只是小獲利，但對一家老牌電腦業者而言，歷經主機板賣一片賺兩片的昔日榮景、迷你電腦XPC發光的年代，浩鑫沈潛多年，2019年11月余家宣佈二代接班，由大姊余麗娜長子鄭瑋勳接任總經理，新總座接班時剛好40歲，7日他換上帽T主持尾牙，展現二代經營者的年輕氣息。

鄭瑋勳回浩鑫上班3～4年，擔任執行副總改變了什麼？他7日表示：我上任做兩件事，第一是內部調整，授權主管自主決策權，每件事不全由總經理決定，「每次會議20分鐘內開完，進會議室才開始討論的會，就不用開，追求效率。」

浩鑫余家二代接班人鄭瑋勳（右）2019年11月接任總經理 王郁倫攝影

對外，浩鑫將推新品，2019年除入股車用零件廠魯茲15%股權，期望2020年下半開始量產交貨2大歐系車廠零件，也投資醫療產業，在4.65億元內取得氣墊床廠商暄達醫學科技股權100%股權。

暄達年營收3～4億元，淨利10～20％，將在2020年併入集團合併財報中（今年先認列70%），成為新獲利引擎，另外，電子數位看板、KIOSK及液晶電腦新品將上市。

2019轉虧為盈，長照、人臉辨識業務遇挑戰

鄭瑋勳接班時，浩鑫正好營運走出谷底，2019年第三季單季轉虧為盈，第四季也預期會延續獲利態勢，讓全年財報翻正。

這家老牌業者已經虧損5年，在台灣甚少經營，知名度在年輕一輩消費者心中並不鮮明。即便大力投入長照跟人臉辨識系統，其中長照獲得國內包含政府多家大型客戶採用，目前拿到五縣市長照標案，但由於欠缺商業模式，目前仍無法有具體營收獲利貢獻。

「我們藉由跟各地縣市智慧城鄉計畫合作找商機，因為長照還沒有商業模式，自費市場尚未發生，我們從跟台灣200~300個單位合作中瞭解當地需求，宣傳合作，未來一有需求就能佈局到。」鄭瑋勳說。

浩鑫人臉辨識系統在台灣獲得許多標案，但尚未走出海外，由於歐美個資保護意識高，開發業務不易。 王郁倫攝影

至於人臉辨識系統雖導入桃機，但也尚未大量商業化，鄭瑋勳表示，雖然浩鑫在台灣有多家人臉辨識標案，但推到國外難度仍高，比方歐洲對個資保護，所以還在嘗試突破方法，未來計畫在所有有鏡頭的迷你電腦XPC中免費加入人臉辨識功能，讓客戶嘗試使用，若好用再來談客製化專案，期望拓展潛在客戶。

新世代談管理，放棄接單拼營收

浩鑫2019年營收約30億元，仍在衰退中，核心本業50%為筆電代工，50%來自桌上電腦XPC等業務，2020年將推出KIOSK新品，預估營收貢獻達15%，XPC維持5成業績，醫療暄達營收貢獻15%，換言之，筆電業務將挑毛利好的高階機種做，營收貢獻降至20%。

「我們營收跟獲利將呈現黃金交叉！」鄭瑋勳說，浩鑫營收下滑，但獲利持續改善，第三季毛利率回到25%上下，未來這將是常態，在他主政下，未來不拚賺不到錢的單，所以2020年營收未必成長，但獲利肯定優於2019年。

浩鑫尾牙熱鬧舉行，由於2019年轉虧為盈，鄭瑋勳也換上帽T主持跟員工同歡 王郁倫攝影

「做太多（營收）但賺不到錢，沒屁用！」鄭瑋勳用年輕世代口吻談管理，他說「我們不崇尚一人主義，我們有完整的組織，總經理不在公司生意也不會掉！」7日他換上輕鬆帽T上台主持尾牙開場，老牌PC家族企業二代如何翻轉產業逆風，2020年將是重要觀察點。

責任編輯：陳映璇