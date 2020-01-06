5G頻譜競標在台灣喊出天價的主要原因，與基地台相關設備技術成熟的「黃金頻段」3.5GHz最有關係。

經過19天、190回合出價，台灣5G頻譜標金今（6日）天停在1,004億，持續挑戰記錄。其中，黃金頻段3.5GHz暫時得標金988億，目前已超車韓國，居全球第三位，僅次德國與義大利。（延伸閱讀：跟4G不一樣在哪？5G白話文快速看懂技術差異

5G頻譜首波競標自12月10日開始，由中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星等5家業者競逐，總底價為300億元。目前開出的總暫時得標金，已是底價的2.34倍。

競價作業第190回合各頻段暫時得標價與底價比較。 NCC

5G標金全球第3高，兩大原因讓台灣電信業停不了手

國家通訊傳播委員會（NCC）設定5G標金繳庫收入為440億元，但表態不希望標金無止盡衝高，期待能在開標兩個星期內、以500億左右價格結束第一階段競標。但現在看來，這股電信業「賭桌大戰」比主管機關想得還要失控。

推升價格的主要原因，與基地台相關設備技術成熟的「黃金頻段」3.5GHz最有關係。

首先，因為3.5GHz僅釋出頻寬270MHz，並設有單一公司頻寬取得上限100MHz，電信業者若希望在未來發揮5G高速特性，至少需取得連續的80至100MHz頻寬，在5間公司都不想放手情況下，導致標金金額持續攀升。

競價作業暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢。 NCC

其次，則是NCC的好意敵不過競爭誘因。分析師指出，台灣5G頻譜規劃考量業者成本負擔，開放業者之間可「共頻」，原先是美事一件，然而電信業之間擔心，若自己沒拿到最大頻寬（100MHz），而業界又有「聯盟」出現、取得頻寬高於原先限制，會處於失競爭劣勢。競標過程處在這樣的恐怖平衡，讓標金拍賣至今無法結束。

對比韓國，為了搶先全球5G開台，早在2018年6月拍賣頻譜，由SKT、KT和LGU＋電信競標，總金額33億美元（新台幣992億元），前兩家業者在3.5GHz頻段取得100MHz上限，LGU+拿下80MHz頻寬。但韓國5G執照年限僅有10年，因此被認為取得價格仍高，政府最近則在討論將釋出更多3.5GHz頻寬，用以滿足業界需求。

事實上，自競標第15天起，電信業者在每日10回合出價中就多次有「觀望」出現，連續兩回合未出價的情形幾乎每日都有。接下來，這場5G標金豪賭能否在1,000億劃下句點，將是農曆年前的關注焦點。

責任編輯：蕭閔云