技嘉科技GIGABYTE參加全球最大消費性電子展CES，以洞悉市場灼見，將展攤打造為智慧生活圈。以資料中心、智慧生活及工作站3大主題呈現智慧生活圈概念

技嘉走在雲端、大步邁向5G

以主機板、顯示卡在業界締造無以撼動地位的技嘉科技，持續掌握突破性的專利技術，發揮長久奠基的卓越技術本領，投入雲端產業。

根據 DIGITIMES Research，在企業數位轉型、AI、混合雲與5G等驅力帶動下，預估2019~2024年全球伺服器出貨量年複合成長率(CAGR)將達6.5%，因此耕耘伺服器技術20年的技嘉科技，也極力搶攻雲端市場，運用超群絕倫的研究實力與精良設計技術研發出相當豐碩成果，於CES 2020現場亮點展示應用分類齊全、可支援搭載不同處理器，同時打破多項國際性標準性能評測紀錄的高效低耗、品質可靠穩固的伺服器產品。

資料中心

萬物互聯的智慧時代，「資料中心」扮演關鍵角色，所有大數據匯流至資料中心儲存、運算與分析，隨著大環境數位轉型、雲端服務普及，呼應現今科技趨勢最重要的AI人工智慧、邊緣運算、物聯網等，技嘉為客戶競爭力的升級，提供4種特殊效能的資料中心解決方案：

技嘉在CES 2020 現場展出各式高效能解決方案。 技嘉科技

結合邁爾凌科技為深度學習訓練所開發的AI訓練方案，以跨世代的效能和人性化的操作介面，提供簡單啟用的自建AI深度學習環境，除了自動化參數調整能提供更好的運算模型準確度，也能大幅提升運算效率、降低AI訓練時間，是企業引進AI專案、提升競爭力的最佳選擇。

VirtualStor™ 軟體定義儲存架構平台

整合VirtualStor系列產品支援目前市場主流存儲媒介(block、object、file)，不僅可納管既有儲存類型，提供相當好上手的資源管理系統，更有效降低建置成本，避免儲存孤島;客戶能夠輕鬆掌握從古至今的巨量資料，也能輕鬆存取每筆紀錄。

AI-Stack人工智慧混合雲平台

因應企業龐大的資訊流量需求，提供私有雲串聯公有雲的管理平台服務，利用容器管理整合docker、singularity等技術，配合軟體定義儲存，實現自建AI雲;是讓客戶能夠跨雲利用大數據進行機器學習的混合雲管理平台，破除資料外流的疑慮，也降低企業機密的管理成本。

水冷散熱解決方案

當資料中心不停歇運算資料的同時，伺服器會產生高耗能及高溫，運用水冷方案，能夠解決零組件的散熱難題。透過有效率的散熱模組直接帶走板端零組件所產生熱能，不僅降低零組件功耗、更能大幅提升伺服器效能表現，也讓使用狀態更加穩定。

智慧生活

技嘉持續深化生態系關係，整合大數據驅動 AIoT 系統需求，發展出智慧農業、智慧零售、智慧穿戴、智慧安防與智慧交通領域應用，參觀技嘉展攤可預見5G為世代帶來的顛覆性變化。看智慧生活區如何應用背後的大數據，搭配技嘉GPU運算伺服器、 HCI超融合基礎架構伺服器 ，發展出更多可能性。

技嘉智慧農業系統運用大數據分析，為植物打造最佳生長環境。 技嘉科技

農民救星 因應氣候變遷讓耕種變得很智慧

CES 2020 現場亮點之一是技嘉將科技結合綠意，展出 智慧農業系統 ，運用WIFI、ZigBee、LoRA等無線通訊傳輸技術，與技嘉Gateway系統結合，收錄農場如濕度、溫度等相關數據及影像，監控農地的即時環境資訊，還能將所有大數據回傳雲端，進行大數據分析，解讀大自然想傳遞的訊息，進一步運用手機APP遙控自動化設備，打造最利農作物的生長環境，降低農業人力需求、提升質與量，也減少農民望天吃飯的不確定性。

智慧安防：AI人臉辨識把關資安快又準

100%由技嘉開發的 進階版AI人臉辨識解決方案 ，將鏡頭、螢幕與處理器完美集合於一機，拍攝使用者臉部資料後，透過持續增強的AI引擎分析比對，快速提升辨識速度與準確率。此解決方案適用於各類型辨識場域，對各種環境光照容忍度高，還可依客戶使用需求，實現多國語言系統、呈現即時資料以及各種面向紀錄查詢與分析，充分發揮人臉辨識帶來的便利性。

透過大數據回傳至伺服器，連線整合公司內部的應用控管系統，若人員進出管制區的紀錄不夠完整，將透過異常警示通知、禁止通行等方式，達到更高規格的區域管制。

技嘉智慧穿衣鏡運用3D人像建模，模擬實際試穿情境，讓購物更便利。 技嘉科技

智慧零售：智慧穿衣鏡為購物效率開加速器

智慧零售應用領域，推出搭配技嘉工業級主機與優微視科技(ULSee.)軟體解決方案的 智慧穿衣鏡 ，提供O2O體驗行銷解決方案。使用者以個人化的3D人像模型建構，在螢幕上模擬各式流行服裝搭配，無須實際試穿就能挑選合適衣物、省時又省力，還能連入手機APP直接下單，完成一站到底的購物體驗;而相關大數據透過邊緣運算傳至後端伺服器資料庫分析後，也能回傳至使用者的手機APP，透過分享達成傳播效應，為新科技切入消費性市場，做了最佳融合。

以上兩種智慧應用，皆使用技嘉最新研發 3D深度感測技術TOF (Time of Flight)，包含光學、自動校正系統及各式演算法，並取得相關專利大幅提升精準度；此技術共推出4種主要產品線：光機模組、USB ToF感測器(ToF only)、USB 3D感測器(ToF+RGB) 及包含邊緣計算ARM平台的網路版深度感測器，同時還提供軟體開發工具SDK，節省客戶專案研發時間。

智慧眼鏡的虛實體驗 智慧穿戴+雲端處理讓服務更e化

為促進智慧技術交流，技嘉科技也與智慧眼鏡產業的翹楚佐臻股份有限公司

合作，以AR/MR技術搭配技嘉伺服器，呈現出智慧藥局情境。戴上智慧眼鏡後，看見的資訊皆可透過邊緣運算來分析，不僅可精準辨識病患及追蹤藥物的使用情形，也能讓配藥過程更精準、提高領藥效率，甚至減少醫藥糾紛，運用智慧穿戴設備感受智慧時代帶來的無限可能。

研發車用電子科技 全速駛入智慧交通的新世界

值得一提的是，技嘉積極將研發方向擴展至不同產業，呼應近年來相當熱門的自動駕駛車，開發 自動駕駛決策控制器 PILOT ，目前已運用至無人駕駛小巴士，能夠控制小巴從靜止到行駛的速度及轉向，為自駕車設計中最重要的高效能及功能性安全考量提供絕佳的研發技術，向大眾展現技嘉在車輛控制電子領域的發展成果。

工作站

絕佳視覺+超高效能+穩定系統 讓體驗與創造力同步前進

屢獲肯定的AERO系列筆電，精準色彩需求為創作者呈現高品質視覺體驗。 技嘉科技

隨著近年來內容創作能量越來越豐富及多樣，創作者在設備的挑選上也產生更多需求，技嘉在乎所有用戶的體驗，明星商品 AERO 系列創作者筆電 ，自2017年推出後不斷突破，以極窄螢幕邊框、X-Rite Pantone面板校色、Microsoft Azure AI等業界領導技術獲得市場青睞，更屢獲國際媒體及獎項肯定，勇奪歐洲電腦硬體協會年度最佳筆電、「臺灣產業界奧斯卡」台灣精品獎等多項殊榮，奠定在創作者筆電市場的領導定位。

CES 2020現場技嘉打造出創作者「工作站」場域，展現AERO三大亮點：面板、效能、擴充性。AERO 15 OLED搭載三星AMOLED面板，同時經過X-Rite Pantone逐台校色，符合創意工作者的豐富、精準色彩需求；而效能方面，搭載最新Intel第九代處理器及NVIDIA RTX顯示卡，提供可比擬桌上型電腦的運算力，並透過NVIDIA最新釋出Studio driver，優化40多款創作者常用軟體，縮短軟體處理專案時間；此外AERO機身厚度僅兩公分，卻保留所有常用的連接埠，不論外接螢幕、硬碟或是手寫板等常用配件皆可支援，立志成為創作者的第一選擇。

曾為知名影集《冰與火之歌：權力遊戲》打造視覺特效的好萊塢資深特效技術指導JC LIN（林振宇）曾大力證言：「沒有超猛機器，無法成就動畫設計業」，表示New AERO較過去常用筆電機種，效能表現提升2至3倍，提供優於同級筆電的運算爆發力與舒適使用體驗。

在 CES 這個全球頂尖與創意科技展會，以精采展示、詳盡解說來呈現技嘉如何從後端資料中心，透過專業職人工作站及萬物互聯網，串聯出迎向5G時代更智慧的生活，期盼讓世界看見技嘉科技的創新技術能力。展會現場更準備多項精美禮品，邀請您2020年初與技嘉同行，共同見證明日科技的轉變。