想創業卻不得其門而入？別擔心，加入鼎碩創新，創新創業，比你想像的還要簡單！

「只要你有想法、敢行動，就能在我們這裡實現夢想。」 鼎碩創新 執行長林逸辰

為翻轉、打造未來生活，鼎碩創新執行長林逸辰熱切期盼更多擁有創業家精神、熱於接受挑戰的夥伴加入，一起在世界舞台發光、發熱。「歡迎所有對生活產業有興趣的夥伴加入，以鼎碩創新為基礎，嘗試、驗證各種創新應用服務。」

短短三年不到的時間，鼎碩創新不但成功的以數位科技翻轉既有燈具貿易市場，更以新創之姿，聚焦生活產業，發展三大事業群–多對多供應鏈管理（Design & Supply）、優質生活品牌代理（Lifestyle）與新型態健康速食餐飲（Wellness），進行多角化經營。

鼎碩創新為什麼可以在這麼短的時間內創下如此成績？吸引來自零售、科技、媒體、生技、餐飲、觀光、貿易與製造等跨領域、總計20名夥伴加入？跟鼎碩創新積極透過OKR(目標與關鍵結果)、阿米巴經營與B型企業等管理手法，打造公開、透明且高效的企業氛圍有關。

從OKR、阿米巴到B型企業 創新創業就這麼做！

為了讓來自四面八方的跨領域夥伴都能夠朝目標前進，同時，以同舟共濟的團隊精神相互合作，創造最大的營運績效，鼎碩創新從三個層面提供員工最佳工作環境：

首先是打造挑高、開放無拘束的工作空間，讓員工可以最佳狀態處理各項事務，再來是導入時下最夯的雲端服務與行動辦公機制，讓員工可以最便捷的方式進行協同溝通；最後，同時也是最重要的是，採用Amazon、Google等網路巨擘都爭相使用的目標管理法–OKR，以及能激發員工經營者意識的阿米巴管理模式，建立員工與公司共創、共享的經營文化，讓志趣相同的夥伴能以小而精的團隊，彈性且靈活地朝目標與夢想前進。

為提供員工兼具彈性與自由的創新創業空間，鼎碩創新在2019年導入阿米巴經營模式，依照員工的創業目標將公司（組織）從一個利潤中心切割成一個又一個獨立的利潤中心：阿米巴部門，同時，引進OKR，讓每一位員工將自己視作所屬阿米巴團隊的經營核心，然後，為自己與所屬部門擬定對應的目標與行動方案，藉著每一季重新審視、調整OKR，全面提升員工的參與度與向心力，打造公司與每一位員工的共贏局勢。

為了讓每一位員工都可以參與公司經營，鼎碩創新向員工們公開財報等營運資訊，讓員工清楚掌握企業營運狀況，藉此做為擬定OKR、下達決策的重要依據。隨著阿米巴與OKR應用的成熟，鼎碩創新除能更彈性、靈活的因應市場變化作調整，上至執行長下至每一位員工，都十分關心且積極提升營收獲利表現，以堅強的團隊精神與活力創造美好未來。

鼎碩創新同時重視商業與社會回饋，積極申請B型企業認證，成為台灣貿易產業通過B型企業認證的先驅，讓每一位員工、供應商與合作夥伴都能夠達到B型企業的要求，與內部善於透過OKR完成目標有關—公開公司的共同目標，並鼓勵、授權不同職能員工以OKR設定相應的目標與關鍵任務，針對B型企業要求的不同面向進行內部體質健檢及快速採取行動，公司全體員工動起來，短短數個月內外部共同的努力，從日常關鍵工作中，就付諸行動讓公司讓世界都變更好，在很短的時間內便通過獲得B型企業的高標準認證。

用心聆聽 組一支「明星球隊」成就未來

「一個人或許可以走很快，但是，唯有一群人才能走得遠，也因如此，對鼎碩創新來說，邀請各界好手，籌組一支『明星球隊』，是刻不容緩的工作。」

身為執行長，自己的工作是控制好營運風險，然後，將一切交給團隊成員，讓員工可以無後顧之憂、無畏失敗的進行各種嘗試，以最適合自己的方式，創造未來。 鼎碩創新 執行長林逸辰

值得特別注意的是，鼎碩創新欲培育的明星球隊不是死板且不知變通的，相反的，不但會透過輪調任務–為剛就業或新進員工設計一個可以快速適應職場環境的計畫–提升鼎碩創新的擴充能力，更積極透過升級任務聆聽員工心聲為其量身訂做縱向升遷或橫向輪調的升級計畫–優化鼎碩創新的環境適應力。

「在歷經兩年餘的努力，我們已經摸索出最佳路徑，接下來，歡迎、也期待所有對生活產業感興趣，致力於增進人類健康與環境永續的夥伴加入我們，打造美好的未來生活。」關於未來生活的樣貌，林逸辰充滿期待，也歡迎各界高手加入，共創、共享與共好。

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