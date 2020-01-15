Gogoro近日發表新入門車款「VIVA Lite」，與「VIVA」相比，前後碟煞、馬達動力等均沒有差異。卻只差在這個地方，價格就相差2,000元。

在去年Gogoro VIVA發表當時，我們都以為這應該會是最便宜的車款了，沒想到時隔不到半年Gogoro就再發表新的入門車款「VIVA Lite」，顧名思義它就是VIVA的更入門版本。

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那麼，它與Gogoro VIVA之間有什麼差異呢？最主要的差別在於它採用「機械中控鎖」，換言之現在必須使用鑰匙而非感應卡來解鎖車輛。此外雖然是Lite版，但前後碟煞、馬達動力等均沒有差異，因此應該也說VIVA Lite是VIVA的鑰匙版。

改用鑰匙與機械中控鎖，可見到右側突出的電磁鎖已經消失。 T客邦

售價方面，Gogoro VIVA Lite原價52,980元（不含補助），相較於Gogoro VIVA的原價54,980元便宜了2,000元，若搭配工業局補助7,000元，環保署汰舊換新補助3,000元以及地方政府電動機車補助10,500元（以花蓮縣為例，其餘縣市尚待公布），最低價將會是32,480元，即使在補助縮水的狀況下仍有機會將車價壓低至四萬元以內。

車廂亦採用鑰匙開啟。 T客邦

當然，擅長玩配件與配色的Gogoro自然不會放過這個機會，推出了8種配件搭配組合，若與新車一同購買的話可享免安裝費的優惠。

車輛儀表並沒有差異。 T客邦

坐墊與 VIVA 標準版相同。 T客邦

車色僅有一款「優格白」，採用整體均一的霧面白色視覺設計。 T客邦

煞車系統仍然維持前後碟煞、CBS 煞車。 T客邦

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風格行家組：造型簡約而不失實用性的舒適配備，讓你不僅騎得悠然自在，更騎出自我風格。 舒適加乘組：提供駕馭者穩定的踩踏空間，以及讓乘坐者更舒適的扶手，悠游徜徉於城市之中。 完美生活組：以俐落簡單的配件打造搶眼外觀與舒適騎乘，不只好看而且很好薪，完美出發。 豪華裝配組：從舒適性到搶眼度，全方位的配件，讓愛車全面大升級，跨上車身，就是極致完美的駕馭體驗。 搶眼配件組：兩款經典造型配件，妝點有型搶眼車頭，迎面的第一眼就是人們的目光焦點 前衛風格組：簡單線條，不僅可抵禦輕微碰撞。更可建立獨特視覺風格，注人有個性的車魂。 放閃出行組：繽紛搶眼的方向燈與後照鏡造型保護套，搭配輕量簡約的置物規劃，讓你自在出行一路放閃。 智慧暢行組：一邊騎乘一邊充電，讓智慧手機與駕馭介面完美結合，輕鬆延伸你的第二個儀表。

Gogoro VIVA Lite將會是目前符合環保署補助政策中最低價的車款，此外，即日起至3/31為止，購買Gogoro全車系即送「Gogoro極輕都會風雨衣（市價約1,680元）」數量有限，送完為止，汰舊換新更加碼送「5萬元車碰車險」。

責任編輯：江可萱、蕭閔云

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