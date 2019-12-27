近來Gogoro被國發會點名是台灣獨角獸，隨著銷量攀升，電動機車龍頭的肩上壓力也越來越重，不僅要分擔國內機車行轉型的重任，在消費端也有2個待解難題。

今年電動機車買氣爆棚，電動機車龍頭品牌Gogoro 11月單月掛牌數達18,530台，站上台灣第二大機車品牌，全台累計總掛牌數突破25萬台。

Gogoro一路從年初衝刺表現，自Gogoro 3推出後，今年5月首度掛牌數突破萬輛，之後便連續7個月掛牌數萬輛起跳，再加上平價綠牌Gogoro VIVA的推出，更帶動新一波購車潮；盟友YAMAHA、宏佳騰、PGO相繼推出採用Gogoro電池交換平台的新車，讓Gogoro聯盟於11月市占率推升到25%，一度超越三陽、YAMAHA登上全台第二大機車品牌。

不過，隨著銷售擴張，「後勤保養不足」、「換不到滿電電池」等問題浮上檯面，引發車主抱怨連連。

車主怨排隊等保養，Gogoro明年再增設60家維修站

有車主抱怨，排隊保養要等上1個月，對於要「排隊等保養」，無法即時處理機車的問題，成為許多騎士不敢貿然入手電動機車的考量。

根據交通部最新發佈的機車使用狀況調查報告指出，電動機車平均每年保養維修費為1,389元，相較全體機車少了667元，雖然電車相較油車保養維修較省，但投入的時間成本卻很高。

Gogoro離島第一間店，澎湖馬公同和門市。 gogoro

Gogoro並非沒有處理問題。今年陸續在澎湖、苗栗、基隆、台東、羅東等地開設門市，全台服務據點已達125家，服務遍佈全台各縣市，但是維修站的據點密度卻參差不齊。

Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示，目前盤點中南部的維修能量缺口較大，尤其是台中、台南、高雄這3個縣市。 從官網觀察，在維修保養據點上，目前台中16家、台南僅11家、高雄14家，因此 Gogoro明年目標再多增設60家加盟維修站，從目前的100多家，增加近6成的維修保養能量 ，以舒緩維修保養服務的需求。但這是否能滿足整體車主的維修保養需求，仍得看明年Gogoro的銷售狀況。

若未來該地區的車量數持續上升，官方會以該區域的車量數及人口為考量，評估設立維修站。

助全台2萬家機車行轉型，Gogoro積極招手線下車行

除了拓展加盟門市外，Gogoro也積極挖角傳統油車行，加入電動機車推廣站，目前已有近千家機車行表達加入推廣站的意願，不過這並不是實際加入推廣站的數量，Gogoro會進行審核、確保車行投入的意願。

陳彥揚表示，Gogoro成立推廣站並沒有設定目標，主要是希望幫助全台2萬家機車行做油電轉換。不過實際情況是，目前推廣站僅侷限在販售以及基礎保養，仍未下放零件、技術給車行做進階維修保養，要賺電動機車的錢，並不容易。（油車行兼賣Gogoro就能賺？小機車行轉型的第一線心聲）

Gogoro Network正式推出月繳299元的「自由省」資費方案，在各地電池交換站推出動態折扣。 陳映璇攝影

但除了維修保養後勤不足，換不到滿電電池更讓車主跳腳。

縱使Gogoro全台換電站已達1,452站，但許多車主經常在社群上反應換不到滿電電池，因此Gogoro Network也正式推出月繳299元的「自由省」的低資費方案，取代里程計算，改用電池使用量來計價，並在各地換電站推出「動態折扣」， 透過提供折價優惠，引導消費者不在特定時間、地點交換電池，減少在尖峰時刻換不到滿電電池的窘境 ，目前車主只要打開App就能看到有折扣的換電站，最高打8折，至於能否促使車主改變過往換電的習慣，仍有待觀察。（看Gogoro陸學森布局四年的能源大計）

不讓Gogoro獨領風騷，今年宏佳騰、中華emoving接連出新車，銷量後來居上，紛紛喊話加速通路、能源設施的布建，讓明年的電動機車大戰依然有看頭。未來各車廠在通路的拓點、後勤維修保養能否跟上銷量的成長，都將牽動著消費者對於電動機車的信賴感。

責任編輯：蕭閔云