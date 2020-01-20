世界經濟論壇公布全球一半以上的的GDP面臨天然災害的重創，受損金額高達7.9兆美元，從亞馬遜、澳洲大火的慘況以至全世界的自然災變都已嚴重影響民生。

一份由世界經濟論壇（WEF）與英國普華永道（PwC）合編的最新報告顯示，全球一半以上的GDP（國內生產總值）都面臨著天然災害的風險。

過去這一年，全球經歷了史上海洋溫度最高的一年，也是全球平均溫度次高的一年；從美國到亞馬遜和澳洲，野火處處。

這份由世界經濟論壇（WEF）與英國普華永道（PwC）合編的報告發現，有44兆美元的經濟價值「適度或高度依賴自然環境，因此極易遭受自然損失衝擊」。這個數字佔全球GDP的一半以上。

來自全球各地的決策者和商業領袖將於週一（20日）抵達瑞士達沃斯，出席WEF年會。今年的聚會主題預計將集中在加劇的氣候危機上。

報告發現，建築業、農業以及食品和飲料是最依賴自然的三大產業，受損金額分別為4兆美元（約新台幣120兆元）、2.5兆美元（約新台幣75兆元）和1.4兆美元（約新台幣42兆元）。

報告估計，它們的價值加起來大約是德國經濟規模的2倍。這些產業若非依靠直接從森林和海洋中提取資源，就是依靠提供生態系統服務，例如健康的土壤、清潔的水、自然授粉和穩定的氣候。

這意味著隨著自然界喪失提供此類服務的能力，這些產業可能會「遭受嚴重破壞」。

被視為「高度依賴」自然的工業佔全球GDP的15%，約13兆美元（約新台幣390兆元）；而「中等依賴」自然的工業則佔全球GDP的37%，約31兆美元（約新台幣930兆元）。

澳洲的大火燒掉的不只是無尾熊的家園，還有GDP。 Shutterstock

WEF總經理Dominic Waughray在報告中說：「我們需要重新調整人類與自然之間的關係。」「經濟活動對自然造成的損害不再被認為是『外部因素』。報告顯示，遭受自然損失的風險對所有產業類別而言都是確實的，並且是對未來集體經濟安全的緊急和非線性風險。」

今年WEF論壇主題是「凝聚力與永續世界的利益相關者」。WEF表示，其目的是協助各國政府和國際機構跟進《巴黎協定》和聯合國永續發展目標的進展。

聯合國已將氣候變化視為「我們這個時代的決定性問題」，最近的一份報告指稱這場危機是「永續發展的最大挑戰」。

聯合利華（Unilever）CEO Alan Jope表示：「這份報告的迫切需要凸顯出我們已陷入困境。」

本文授權轉載自：鉅亨網