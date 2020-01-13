澳洲大火正持續延燒，各地民眾也紛紛伸出援手，科技企業又是如何利用自身業務與技術為當地提供援助？

大火正貪婪地吞噬澳洲東南部的森林，在新南威爾斯及昆士蘭州迅速蔓延的上百起野火，4個多月來已燃燒超過1.5個台灣大的面積，造成當地20多人死亡及近2,000棟房屋付之祝融，上萬人被迫離開家園。

其中野生動物的傷亡更是慘重，雪梨大學生態學家估計，數百萬隻動物殞命於這場大火，並有近十億隻動物受到影響，這個數字還不包括昆蟲與青蛙等兩棲動物，代表實際受害的數字要來得更多。

綿延不絕的火勢受到澳洲海內外強烈關注，演員切萊斯特．巴柏（Celeste Barber）在Facebook上發起的捐款活動，不到一週就募得超過3,200萬美元善款，打破Facebook有史以來的募捐紀錄。

喚起國際上的意識，這場大火不只是澳洲人自身事務，更是氣候變遷後果的表徵，也讓各地企業紛紛伸出援手，除了直接進行捐款外，更利用自身的業務或技術投入應對澳洲野火的支援。

Airbnb攜手熱心房東，為受災民眾免費提供臨時居所

在澳洲延燒的森林大火，迫使上萬人拋棄家園進行避難。身為線上旅宿平台的Airbnb便從中找到發揮所長的空間。在澳洲民眾最需要共患難的時刻，鼓勵當地房東為這些大火受災戶及消防員免費提供臨時居所。

Airbnb透過Open Homes計畫，為面臨危難的民眾指引免費緊急居所。 Airbnb

Airbnb過去曾建立Open Homes計畫，替樂於傾囊相助的房東與需要幫助的民眾創造連結平台。剛從大火逃得生機的人們，可以藉由Open Homes計畫的引導，在自身位置周遭找尋願意暫時提供庇護的民宿。

成立至今，目前已有超過3萬名民眾透過Open Homes獲得幫助，這項計畫也協助難民遷徙至目的地。同時為讓各位房東能心無罣礙招待遭遇困難的人們入屋，Airbnb也主動擔負最高100萬美元的損害保險。

這項Open Homes計畫不僅幫助到在天災人禍下，面臨危難的民眾，也為企業在房東與房客間塑造良好形象，可說一舉兩得。

買下一杯「虛擬」咖啡，Shop My Town幫你把愛傳出去

觀光業是澳洲重要的經濟來源，然而綿延不止的森林大火使許多旅客打退堂鼓，導致當地商家收入大減，旅館也面臨無房客入住的尷尬窘境，一些過去人山人海的觀光聖地，如今儼然變成一座座的鬼城。

澳洲總理史考特．莫里森（Scott Morrison）也出面呼籲，澳洲仍然對旅客敞開大門，這裡是一個攜家帶眷享受假期時光的好去處，強調即使是受創嚴重的袋鼠島，依舊準備好要接待顧客。

It's My Shout平台提供民眾購買虛擬咖啡、麵包等，而當地商家則會免費發放居民你所購買的善心商品。 It's My Shout

為幫助受災地區度過森林大火的難關，澳洲電商業者Shop My Town成立一個救助平台「It's My Shout」，給予外界同時為東南岸商家、當地民眾提供支持的管道。

各地民眾可以透過這個網站購買咖啡、蛋糕，甚至租下房間，雖然遠在異地的你可能無法親自品嚐這杯咖啡，或住上一晚，但每當有熱心民眾下單，店家便會分發居民免費的咖啡或食物，甚至提供被迫離開家園的民眾臨時棲身之所。

當地餐飲企業Albert & Co透露，受到火災的影響，他們1月的咖啡銷量比去年減少85%。創辦人麥特．歐多尼爾（Matt O'Donnell）表示，他們不得不裁去部份暑期員工。

澳洲餐飲業者Albert & Co表示，It's My Shout一上線，他們便獲得上千杯咖啡捐贈。 Facebook

It's My Shout的登場，如一陣及時雨般，為包括Albert & Co在內的地方業者，帶來挺過大火難關的可能性。根據Facebook上的貼文，網站上線隔日一早他們便獲得千杯咖啡捐贈，迴響相當熱烈。

此外，善心人士寄往受災地區的衣物等資源，已對當地公家機關造成嚴重負荷，新南威爾斯災害管理局（OEM）表示，這些氾濫成災的捐贈物品是「二次災難」，聲稱沒有地方存放、沒有人力分類，這些善心物品永遠不可能送到民眾手中。

利用It's My Shout進行捐贈，則可避免這樣的情況發生，並同時幫助到店家與民眾雙方。

幣安區塊鏈技術募捐善款，一切資金動向透明可見

密碼貨幣交易所幣安（Binance）旗下慈善基金會，於1月7日宣佈啟動澳洲大火捐贈計畫。與尋常捐款項目不同的是，這是一項基於區塊鏈技術的慈善計畫，幣安本身也率先捐出約等價100萬澳元的幣安幣。

由於一切資金均經由密碼貨幣流通，所有資金動向都會紀錄在區塊鏈上，幣安希望藉此提高慈善機構運用資金的透明度，並增進民眾對善款不會被任意挪用的信任感。

利用區塊鏈技術募得的善款，一切資金動向都會被紀錄，保證不被任意挪用。 shutterstock

幣安執行長趙長鵬表示，看見森林大火席捲澳洲，以及對當地生態與居民造成破壞性的影響讓人心痛，他們希望透過這項計畫對澳洲伸出援手，並號召整個密碼貨幣社群一齊加入幣安的行列。

發布一週以來，目前總共獲得來自一般民眾、區塊鏈旅遊業者TravelbyBit及幣安自身一共39筆捐贈，金額累計接近150萬澳元。（延伸閱讀：56天募到6億元！21歲YouTuber發起網紅植樹計畫，為何科技名人都相挺？）

基於區塊鏈慈善計畫已是個越來越普及的概念，即便聯合國兒童基金會、世界自然基金會等傳統的慈善機構也紛紛擁抱區塊鏈，探索利用密碼貨幣捐贈的好處。

不只是企業，澳洲無尾熊醫院Australia Koala Hospital也發起認養活動，讓一般民眾可以選擇一次性捐款或是以年繳的方式來領養無尾熊。

資料來源：Coin Telegraph、Smart Company、Forbes

責任編輯：陳映璇