大火正貪婪地吞噬澳洲東南部的森林,在新南威爾斯及昆士蘭州迅速蔓延的上百起野火,4個多月來已燃燒超過1.5個台灣大的面積,造成當地20多人死亡及近2,000棟房屋付之祝融,上萬人被迫離開家園。

其中野生動物的傷亡更是慘重,雪梨大學生態學家估計,數百萬隻動物殞命於這場大火,並有近十億隻動物受到影響,這個數字還不包括昆蟲與青蛙等兩棲動物,代表實際受害的數字要來得更多。

綿延不絕的火勢受到澳洲海內外強烈關注,演員切萊斯特.巴柏(Celeste Barber)在Facebook上發起的捐款活動,不到一週就募得超過3,200萬美元善款,打破Facebook有史以來的募捐紀錄。

喚起國際上的意識,這場大火不只是澳洲人自身事務,更是氣候變遷後果的表徵,也讓各地企業紛紛伸出援手,除了直接進行捐款外,更利用自身的業務或技術投入應對澳洲野火的支援。

在澳洲延燒的森林大火,迫使上萬人拋棄家園進行避難。身為線上旅宿平台的Airbnb便從中找到發揮所長的空間。在澳洲民眾最需要共患難的時刻,鼓勵當地房東為這些大火受災戶及消防員免費提供臨時居所。

Airbnb過去曾建立Open Homes計畫,替樂於傾囊相助的房東與需要幫助的民眾創造連結平台。剛從大火逃得生機的人們,可以藉由Open Homes計畫的引導,在自身位置周遭找尋願意暫時提供庇護的民宿。

成立至今,目前已有超過3萬名民眾透過Open Homes獲得幫助,這項計畫也協助難民遷徙至目的地。同時為讓各位房東能心無罣礙招待遭遇困難的人們入屋,Airbnb也主動擔負最高100萬美元的損害保險。

這項Open Homes計畫不僅幫助到在天災人禍下,面臨危難的民眾,也為企業在房東與房客間塑造良好形象,可說一舉兩得。

觀光業是澳洲重要的經濟來源,然而綿延不止的森林大火使許多旅客打退堂鼓,導致當地商家收入大減,旅館也面臨無房客入住的尷尬窘境,一些過去人山人海的觀光聖地,如今儼然變成一座座的鬼城。

澳洲總理史考特.莫里森(Scott Morrison)也出面呼籲,澳洲仍然對旅客敞開大門,這裡是一個攜家帶眷享受假期時光的好去處,強調即使是受創嚴重的袋鼠島,依舊準備好要接待顧客。