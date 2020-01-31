憑藉著在食品界近30年的紮實經驗，「馬修嚴選」創辦人王世煌從全世界的菌種中，找尋台灣人會喜歡的味道，秉持著「嚴選」精神，最終推出被視為精品般的無糖優格

木盤上的三只小碗中，盛裝著無糖優格、當季果漿和烘烤燕麥。先喝一口檸檬水清空味蕾後，更能嘗出綿密優格與香甜果漿和溫潤燕麥激盪出的味覺饗宴。這是有著「優格界精品」之稱的「馬修嚴選」所打造的「試吃儀式」，「這樣才會讓消費者了解，原來我們跟市面上的優格有很大的不同，」馬修嚴選創辦人王世煌笑著說。

主打無糖優格的馬修嚴選，堅持「無添加、輕加工」的品牌精神，以優格為核心，陸續推出台灣季節性果漿和烘烤燕麥等能與優格搭配食用的周邊商品。從2010年成立以來，不僅打入全聯、星巴克、CITY SUPER、JASONS、統一超商等諸多大型通路，營收更突破2億大關。

為了製作符合台灣人口味的優格，王世煌跑遍歐洲、蒙古、日本等7、8個國家，從2、300株菌種中，分別篩出4和6種菌種，接著不斷調配比例、口感，花了超過半年時間才研發完成。為了要推出果漿，王世煌又跑遍全台果園，和台灣20位在地果農合作，以新鮮無毒的當季水果製成果漿，嚴格把關品質，為的就是要讓消費者吃的安心。

正如王世煌對待所有產品的「嚴選」概念，在辦公用具的選擇上也是「嚴選」，就像他將列印事務交給HP Smart Tank 615印表機一樣。

率先切入無糖優格，打造專賣店

原先王世煌在食品廠擁有近30年經驗，更是一手催生「統一AB優酪乳」的靈魂人物。過去常奔走海外的他，常在國外超市看到無糖優格的身影，在台灣卻甚少出現無糖的選擇。看好未來飲食將朝向健康化發展，王世煌決定率先投入，在2010年創立馬修嚴選。

但一開始推無糖優格，台灣消費者並不熟悉，市場接受度低。剛開始王世煌試了很多方式，也直接找消費者試吃，效果卻都有限。直到2010年底有百貨公司邀他去設臨時櫃，「我們才發現有一群年紀長、口袋深、重視健康的人，對無糖優格很有興趣。」

從百貨公司臨時櫃到正式櫃，馬修嚴選慢慢站穩腳步，創業第三年，王世煌更做了大膽嘗試，推出直營的「優格專賣店」，「這在全世界幾乎沒人做！」王世煌笑著說：「一般人都覺得優格就放在超市貨架上賣就好，並沒有想到要做更多附加價值。但我們需要一個空間跟好的體驗環境，打造試吃儀式，有人專門做介紹，才會讓消費者了解我們的特別之處。」

大印量、無色差，品牌文宣好助手

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目前馬修嚴選已有3家百貨專櫃、15家直營門市，每當門市推出當季主打或是優惠活動時，公司的設計部門常常需要製作文宣品，「印出來內部討論消費者比較容易理解，而且更有效率。」

比起過去直接在螢幕上看設計稿，透過HP Smart Tank 615印製文宣品後，「對我們來說方便很多，尤其是討論過程中，印出來跟看螢幕還是有差。」回想起以前使用印表機的經驗，總免不了色暈或色差的狀況發生，但HP Smart Tank 615最讓王世煌驚豔的是，「品質跟我們去輸出店印出來的幾乎一樣！」

HP Smart Tank 615訴求在不直接照光的條件下，可維持超長效不褪色的無邊框超亮麗品質，顯色效果清晰精準，現在馬修嚴選有些門市使用的DM，甚至就直接用HP Smart Tank 615列印即可，「印表機對每個公司都一樣重要，尤其是有品牌設計概念的公司。」

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王世煌笑著說：「以前我們比較節儉，盡量減少彩色印刷。但如果有這樣的機器設備在公司裡的話，彩色列印就是一個我們願意花資源投入的事，畢竟彩色在視覺呈現上的效果還是比較好。」

第二個讓王世煌驚豔的功能是強大印量，HP Smart Tank 615彩色最高可列印8千張，黑白更多達1萬2千張，即使大量列印也不會卡紙，「這真的很厲害！在我的認知裡，印表機不是印幾次就沒了嗎？」王世煌笑著說。

當墨水用盡時，透過HP Smart Tank 615的「Spill-Free不沾手填充系統」，以獨特的連續供墨系統搭配可倒放密封的墨水瓶，讓王世煌在更換時能輕鬆完成墨水填充，便利又不沾手，告別以往填充墨水的混亂體驗。

Wi-Fi無線連結，發揮行動辦公力

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第三個讓王世煌極力推薦的功能，則是印表機的Wi-Fi Direct連線功能，透過 HP Smart App，可將手機連線至印表機，無論身在何處皆可輕鬆列印及掃描，讓他平時出門在外，也能發揮超強的行動辦公力，「有時同仁或客戶傳東西過來，在手機螢幕上看字都小小的不是很方便，但現在透過App就能直接傳輸文件、遠端列印，非常方便。」

HP Smart Tank 615的便捷功能，讓馬修嚴選相當有感，「我們公司的同仁都覺得：哇！這台印表機好強大！」王世煌笑著說。「我覺得HP Smart Tank 615用『Smart』這個字非常貼切，就是很聰明，跟我原來認知的傳統印表機完全不一樣，真的更Smart、更進階，增加工作效率。」

有了HP Smart Tank 615當助手，未來馬修嚴選將能更便利的與消費者溝通更多嶄新理念。王世煌透露，品牌第一個十年致力讓消費者接受無糖優格，緊接著第二步，就是要讓優格更多元生活化，比如官網開發一系列優格食譜，鼓勵消費者將優格入菜；又或是推出「優格飲」，讓優格像優酪乳一樣可以飲用，口感卻來的更加濃郁又不膩口，「我們想讓消費者知道原來優格不只是這樣，其實可以玩很多花樣！」王世煌笑著說。

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就像HP Smart Tank 615把「Smart」的概念，帶進馬修嚴選的日常營運中；現在王世煌也希望帶給消費者更安心、更聰明的飲食新選擇。

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