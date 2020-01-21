茶水間的用處除了閒話八卦外，竟也能發展出新的企業管理文化。「給湯流」－源於日本武士茶道的新流派究竟有何魅力風靡歐美企業效法？

窄小的茶水間裡，公司主管、幾名OL及西裝筆挺的業務員，就著簡單的烹煮壺、馬克杯，在地板上端坐，開始他們的午間茶道。這是從日本發跡、在近年風行辦公室職場的給湯流（Kyūtō-Ryū）新茶道。

發明「給湯流」的是一位工作20年平凡上班族谷田半休。他從漫畫「戰國鬼才傳」得到靈感，發現「武士即使在每天面臨死亡威脅的戰爭時期，仍能通過茶道來減輕壓力、安定心神」。他認為今日的上班族與工作壓力鬥爭的情景，與當時的武士並無二致，因此希望發明一種簡易的辦公室茶道法。

沒想到這個創意，卻意外帶來了組織再造，及辦公室文化再造的功能，甚至吸引到歐美的企業辦公室採用。

根據英國廣播公司（BBC）對谷田半休的採訪，參加辦公室「給湯流」茶道時，規則是必須取下職銜、辦公室ID卡並集中保管，這呼應了日本武士在喝茶前，必須將象徵身分的武士刀擺在一邊的精神傳統。

此外，在重視絕對忠誠與階級的武士系統中，唯有在「茶道」時間裡，可以不分階級、官階地討論戰略、武器及個人想法。同樣的，辦公室的「給湯流」茶道也有類似精神，無論是主管或工讀生，都可以就工作、專案的任何主題發表、交換意見，展現身為工作者的「個人」創造性價值。

無論新創公司到大企業，只需要一個茶水間就能開始；「給湯流」所具備這些隨興，非正式的特徵，讓最初只有三個人參加的「給湯流」茶道，開始在日本國內的辦公室擴散，並傳遞到遠在紐約、倫敦的企業。

扁平化管理與企業文化

「給湯流」所體現的其實是扁平化管理（Flat Management）的實踐。相較於傳統科層組織，資訊傳遞易延遲與失真的情形，扁平管理能在職員間更快溝通、反應問題癥結，並於較短周期討論出解決方案，這也是敏捷管理（Agile Management）的一種變形。

另外，「扁平管理」訴求的不只是取消科層，同時更強調對人的完整任務角色的尊重。Dcard執行長林裕欽指出扁平管理「不是要做到什麼 Level 才能做什麼事，而是每個人都有一定的任務」，這和前工業時代福特式生產線，為加強產線效率而做的工作高度細分，是完全相異的思維。

扁平管理在優化溝通、維繫團隊感情上有其好處，卻也有不可否認的缺點。根據金融網站Vittana分析，非正式交流可能導致權責劃分不清、（如「給湯流」隨興討論工作目標，但可能無人紀錄），而隨著和同事長官個人關係的深入，原本清晰的「職場──私領域角色」的二分狀態，也可能遭到混淆，讓人出現工作責任如影隨形，「下班後無法真正下班」的感受。

無論如何，越來越多的新創組織以扁平式管理進行，而已經成形的大企業，則可以從小規模的空間、時間，進行組織活化的漸進式實驗，讓人員的生產力獲得解放。

本文授權轉載自：FC未來商務