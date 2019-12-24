當教育朝「核心素養取代能力」方向邁進，注重起邏輯批判與思考時，管理企業也該回歸初衷，創造能點燃員工熱情的職場環境。

近日家長討論最熱門的是108課綱「核心素養取代能力」的變化，教改的討論是發現了什麼社會現象，讓學校將評量標準從知識量化評量改成較為模糊且不易量化的「素養」？（推薦閱讀：課綱改不了社會教育）

「核心素養」 所指一個人為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。

由我從事成人教育觀點來看，即是為了讓學生透過情境式的學習，了解你所學，並透過所學與思考解決問題，進而發掘自己的熱情。

這幾年辦理教育訓練的過程中與學員和講師互動，無論初階或進階課程，多數人（包含講師）都非本科系畢業，都是在學校畢業後在隨著興趣，在職場中獨自摸索並解決許多問題後，才找到熱情。

為何多數年輕人傾向投入網路相關產業，而非傳統產業？

以曾經待過電子業的經驗來觀察，除了新創、拓展與轉型的企業外，大部分的企業因已進入經營成熟期，分工精細，新進員工進入職場多被賦予螺絲釘的角色，且在內部品牌塑造遺忘持續溝通「企業願景」與「企業想要解決社會問題」，這就跟現在學校教育一樣，傳授了知識與技能，但與生活的連結不足，工作中所解決的問題不易與生活產生連結，成就感不足，尤其在資訊傳播快速與網路原生世代樂於分享自身現況的時代下，企業與工作認同已是在職場管理另外一個重要的考量。

「企業與工作認同」是未來職場管理的重要考量。 fizkes via shutterstock

近年討論熱烈的 「B型企業」，成為B型企業是為了成就高大上與追求流行的行為嗎？我認為主要目標並非是要顛覆企業原本的商業模式，而是讓企業深思既有的策略、品牌塑造以及企業核心價值，給予員工與客戶更精確的願景與解決方案。雖然B型企業跟大家所熟知的CSR （Corporate Social Responsibility，企業社會責任）有所不同，但就個人觀點來看，希望企業除了達到最基本照顧員工與提供就業的社會責任外，更進一步透過企業本身影響力與社會作更強的連結，這個目標是沒有什麼不同的。

從事B2B的企業或工廠需要「塑造品牌」嗎？

我認為不分企業所從事的商業模式與規模，都需要品牌打造，尤其是新創企業。

「品牌」就是影響力的表現，更是代表一種核心價值與企業文化累積。

「外部品牌」是由所有員工透過解決客戶各類問題一點一滴所累積而成，「內部品牌」則是透過企業願景認同與職場文化累積而成，即使是生產螺絲，它也是眾多終端產品的基石，也是社會進步生態圈中的一環，透過解決精密度、材質、特殊形狀等產業需求，給予終端產品更多可以實踐的想像。

曾經工作過的實驗室有一句話 「知識是為了解決下一個問題而存在」，當知識取得不是一個障礙，「透過運用知識解決問題」的技能就極為重要。（推薦閱讀：當學校的腳步跟不上科技進步，大學文憑的畢業生真的是老闆要的嗎？

現今教育朝向以「邏輯批判與思考」取代工業化量產強記知識的方法，企業管理也要回到初衷，透過運用科技與組織調整，創造增進員工熱情的環境，以解決各類新型態的問題。

責任編輯：陳建鈞

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