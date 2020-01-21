2020夯運動in Taiwan！今年有140場國際運動賽事將在臺灣各地舉行，在關注東京奧運的同時，也藉著豐富多元的國際賽事，讓世界看見臺灣！

「2020夯運動in Taiwan」今(21日)啟動！教育部體育署長高俊雄與體育界人士和地方政府、駐華使節等，共同為年度140場賽事揭開序幕！在各地舉辦的運動賽事，將結合觀光與地方特色，讓世界走進來！

今年除了國人高度關注的東京奧運「棒球最終資格賽」，還有超過百場各類國際賽事在各地舉行，像是澎湖將舉辦帆船賽、臺東舉辦國際衝浪公開賽；而連年受到關注的新北市萬金石馬拉松，在地重要地標野柳女王頭，讓賽事意象更為鮮明，也讓國內外跑者印象深刻！除了自然景觀，還有人文特色！華國三太子盃國際男網挑戰賽，以擲筊取代擲幣，展現臺灣民俗文化，臺灣品牌運動賽事超夯！

體育署長高俊雄表示，去年共137場國際運動賽事在臺灣舉行，吸引逾1萬8千名外籍選手來臺參賽，現場觀賽人次近百萬，更有上億人次觀眾、透過國內外電視或網路等不同平臺觀賞這些精彩賽事，真的是「夯運動in Taiwan」！

教育部體育署高俊雄署長致詞 教育部體育署

今日歌手張心傑也熱情獻唱「 棲蘭100林道越野超級馬拉松」賽事全新主題曲《挑戰中的痛快》，詮釋跑者奔馳在原始山林中的暢快感受。超馬協會理事長郭豐州說，三月將在宜蘭棲蘭林道登場的越野超馬，將分為100公里與50公里組的菁英組，再分別搭配25公里，讓一般跑者體驗。郭豐州說，當地擁有全臺現存最大檜木群，還有享譽國內外的特色景點「三姐妹神木（臺灣杉）」，去年就讓所有參賽跑者大開眼界，今年國際超馬總會主席Dr. Nadeem Khan將來臺參加超馬高峰論壇！

體育署也表示，7月17日至8月9日在臺北松山文創園區，舉辦2020臺灣運動產業博覽會，歡迎全國民眾參與。

2020國際賽事行事曆及賽事資訊，可上「夯運動 in Taiwan」 Facebook 粉絲專頁 與「夯運動 in Taiwan」 Instagram追蹤即時精彩賽事。而棲蘭100林道超級越野馬拉松相關賽事訊息，可至主辦單位官網查詢。