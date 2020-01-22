蘋果可能放棄提供iPhone用戶在iCloud備份提供加密的功能，藉此減緩美國聯邦調查局指稱影響案件調查的壓力。

根據《Reuters》報導指稱，蘋果可能放棄提供iPhone用戶在iCloud備份提供加密的功能，藉此減緩美國聯邦調查局（FBI）指稱影響案件調查的壓力。

蘋果過去強調在其裝置、服務端提供加密，藉此確保用戶個人隱私安全，但隨著過去幾年在美國境內發生槍擊案件，多半涉及必須確認嫌犯持有手機內容才能進一步釐清案情細節，使得FBI多次向蘋果施壓，要求配合協助解除加密，卻因為蘋果始終堅持保護用戶隱私原則，進而發生多次意見衝突。

但蘋果卻認為，一旦在加密保護原則妥協，未來勢必會讓政府以此要求提供更多用戶隱私，因此堅決在用戶隱私保護原則上不退讓。

FBI持續施壓的話，難保蘋果會否失守iCloud。 shutterstock

不過，相關人士向《Reuters》透露，蘋果有可能在FBI持續施壓情況下做出調整，進而鬆綁iCloud端到端備份加密政策，一方面符合政府單位要求，另一方面也能避免消費者不慎將自己備份資料徹底鎖住。

而即便蘋果鬆綁原本iCloud備份加密原則，基本上透過iCloud備份運作的iCloud鑰匙圈（iCloud Keychain）、網路帳密、個人健康資訊、線上支付資訊，以及Siri使用資訊都還是會以端到端加密存放，就算是蘋果本身也無法窺看其中內容，但假定未來蘋果將配合FBI辦案需求提供必要檔案資料，或許部分使用者備存內容將會被第三者所窺見。

資料來源：Reuters、Engadget、The Verge