微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，反對在旗下產品保留後門設計，但認為應該還是要在國家安全與用戶隱私之間取得平衡。

用戶隱私的保護與國家社會安全有衝突時，該如何取捨？

上個月（2019年12月）美國彭薩科拉（Pensacola）海軍航空站驚傳槍擊事件，一名沙烏地阿拉伯空軍飛行受訓學生殺害3人後自殺身亡，FBI要求蘋果（Apple）解鎖兩支涉案的iPhone手機，再次引爆隱私與社會安全爭議。

事實上，在2016年發生聖貝納迪諾槍擊案時，蘋果便以捍衛用戶隱私為由，拒絕協助FBI解開嫌疑對象的iPhone。

微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）明確表示，反對在旗下產品保留後門設計，但認為應該還是要在國家安全與用戶隱私之間取得平衡。

納德拉進一步強調在產品設置後門可能引發更嚴重影響，因此不認為會是解決問題的最好辦法，同時也認為一味堅定立場拒絕配合提供政府維持國家安全，實際上也不是最好作法。

就微軟立場而言，過去便由創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）強調應該基於國家安全立場提供協助，而納德拉則是重申此立場。

不過，相對蓋茲認為應更加重視國家安全提供協助的看法，納德拉則是選擇以居中形式看待此類問題，認為應該在國家安全與用戶隱私之間取得平衡，試圖找出最佳解決方式。

納德拉的說法並非代表在政府要求之下，將會無條件配合提供相關數據。納德拉表示並不會因應政府要求在產品服務內提供後門，而是希望能在合理情況下提供協助。

聖貝納迪諾槍擊案中，由於被視為破案關鍵的聯絡內容存放在遭擊斃的兇嫌持有iPhone內，因此FBI要求蘋果配合協助將手機解鎖，但後續遭蘋果以用戶隱私安全為由拒絕協助，同時也強調蘋果無法直接存取用戶隱私數據，因而引發後續討論科技業者是否應該配合政府單位設置後門。

資料來源：The Verge 1、The Verge 2