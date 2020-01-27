短影音平台先驅Vine的開發者唐·霍夫曼宣布，正式推出嶄新的6秒短影音平台Byte，希望能在當前短短數秒到一分鐘的短影音市場中，搶下一席之地。

Vine開發者新推6秒短影音Byte，與TikTok爭一席之地

短影音App始祖Vine在2012年6月推出後，開啟了短視頻的戰爭，很快地在當年10月Vine被Twitter收購，並且在2017年結束運營，才從這場競爭中消聲匿跡，爾後才有了Musical.ly及後來的TikTok的崛起。然而，近日Vine開發者唐·霍夫曼（Dom Hofmann）宣布正式推出嶄新的6秒短影音平台Byte，希望能在當前從數秒到一分鐘的短影音市場中，搶下一席之地。

其實Byte以Beta版本的形式測試市場及用戶需求已有一段時間，日前才正式在iOS和Android平台上推出正式版本。霍夫曼在將Vine賣給Twitter之後就退出，之後致力於開發Vine的下一代（稱為V2），並在2018年正式更名為Byte，這個名稱雖然跟TikTok的母公司字節跳動（Bytedance）很像，但完全無法將兩個競爭的產品相提並論，加上Instagram和Snapchat也從濾鏡或特效下手，來增加用戶的播放或使用率，Byte要從短影音平台中勝出，恐怕需要更吸睛的特色或行銷亮點來抓住善變的年輕人。

霍夫曼表示：「事實上在2015年設計下一代Vine短影音平台時，就想出了Byte的名字，這個產品基於Vine的產品設計再加上大幅的調整，讓用戶可以上傳音樂來搭配圖片和GIF檔。」然而，這與TikTok提供用戶自行上傳音樂進行二次創作的功能雷同，這顯得Byte似乎沒趕上用戶快速迭代的需求，而當年Vine的粉絲是否會顧念舊情，給Byte一個機會？仍舊有待觀察。

霍夫曼在接受《TechCrunch》採訪時表示，Byte將導入分潤機制，讓創作者在平台最終藉由廣告獲利時能享有收入，但是分潤機制及平台補貼的規定細節目前仍未有定數。雖然霍夫曼曾有成功開發影音產品的經驗，然後互聯網市場更迭快速，用戶的喜好也已與過去迥然不同，霍夫曼所開發的Byte是否能再次受市場及用戶青睞，恐怕還是未知數。

資料來源：The Verge、Engadget