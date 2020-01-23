星宇航空（STARLUX Airlines）正式在今（23）日首航，澳門、峴港及檳城三個航點齊發，特別的是，董事長張國煒也親自執飛其中一班澳門航班。

台灣今年充滿創新氣象，不僅三家純網銀將開幕，天空上也多了一家全新的航空公司。經過兩年的籌備，在外界高度期待下，星宇航空（STARLUX Airlines）正式在今（23）日首航，澳門、峴港及檳城三個航點齊發，特別的是，董事長張國煒也親自執飛其中一班澳門航班。

最早的澳門首航班JX201，在上午7:30順利起飛。 星宇航空

星宇也進一步揭露機上娛樂系統，將KKBOX、YoTube內容帶上飛機，打破國籍航空的規格。此外，剛開航就遇上武漢肺炎疫情爆發，星宇也採取對應措施確保員工、乘客健康。

星宇正式啟航，張國煒親自執飛澳門航班

一大早天還沒亮，許多旅客已經在桃機一航廈的星宇櫃台前，迫不及待等著完成報到手續。首航三班JX201、JX701、JX721三點齊發，飛往澳門、峴港及檳城，董事長張國煒、執行長翟健華一早便在B2登機門舉辦簡單隆重的聯合剪綵儀式，最早的澳門首航班JX201，也在上午7:30順利起飛。

感謝公司全體同仁一直以來的努力，也感謝各相關單位的監督及協助，使星宇能如期順利起飛，我們會以不變的堅持，致力提供最高品質的飛安及服務，也將全力配合政府及多方合作，攜手讓台灣民航業變得更好。 星宇航空董事長張國煒

三年前，張榮發過世後，長榮家族內部發生鬥爭，做為二房獨子的張國煒，被迫卸下長榮航空董事長一職。熱愛航空的他，選擇成立一家全新的航空公司重返天空，持續做自己喜歡的事情，這樣的創業精神，以及提供高品質飛行體驗的願景，也在正式開航前，成功在網路上收服不少「星宇粉」，創造在台灣航空產業前所未有的社群聲量。

董事長張國煒、執行長翟健華一早在B2登機門舉辦簡單隆重的聯合剪綵儀式。 ㄒ

張國煒是少數會開飛機、修飛機的董事長，不僅親自到德國漢堡接回三架A321neo新機，今天主持完首航儀式後，也親自執飛下午13:15飛往澳門的來回航班JX203/JX204，展現為旅客帶來舒適旅程及飛航安全的決心。

今天主持完首航儀式後，張國煒將親自執飛下午13:15飛往澳門的來回航班JX203/JX204。 星宇航空

為了慶祝首航，星宇特別準備了特別製作的首航紀念票封及首航杯，送給搭機旅客。紀念票封封面有燙金LOGO，側條向左一拉LOGO瞬間轉變為可愛的蛋寳搭配WELCOME ABOARD字樣，內頁則燙上航班及A321neo相關資訊，並由當班機長及座艙長親筆簽名，旅客可將登機證坎入，別具紀念意義。

為了慶祝首航，星宇特別準備了特別製作的首航紀念票封，送給搭機旅客。 星宇航空

後進者拚創新，KKBOX、YouTube都帶上機

星宇也揭露更詳細的機上娛樂系統內容。張國煒曾提到，過去國籍航空並不注重機上娛樂系統，星宇特別挖腳娛樂媒體專業的人才，針對機上娛樂體驗做規劃，全艙等都會配置AVOD機上娛樂系統，操作速度反應上會更加敏捷、畫質也會更好。

星宇航空全艙等都會配置AVOD機上娛樂系統，操作速度反應上會更加敏捷、畫質也會更好。 星宇航空

因為開航初期都是3小時內的短程航線，除了熱門的院線片，也會提供較多的短片供選擇，要在娛樂系統的規格與內容上，做到窄體客機的新標竿。軟體上，星宇提出創新的作法，與本土串流音樂平台KKBOX合作，透過KKBOX豐富的曲庫，導入為星宇量身打造多達十幾種類型的主題歌單，曲目會不定期更新。此外，KKBOX特別設計星宇貴賓專屬的KKBOX 7日體驗卡，贈送予桃園機場星宇航空貴賓室旅客。

KKBOX特別設計星宇貴賓專屬的KKBOX 7日體驗卡，贈送予桃園機場星宇航空貴賓室旅客。 星宇航空

為了回應網路內容崛起趨勢，星宇也在系統中加入YouTube影片，首波與「MASAの料理ABC」頻道合作；針對兒童內容，則是與知名部落客「上田太太 上甜生活」的阿桃合作，導入兒童繪本。

星宇剛開航，就碰上中國武漢肺炎疫情大爆發，星宇指出，考量農曆年節期間，澳門航線將有大量返台旅客，即日起，所有澳門返台航班，空服員將全面配戴口罩，航機也將加強消毒，同時，航機上將備足足量口罩，旅客如有需求可向空服人員索取。

星宇的啟航，不只代表張國煒正式擺脫長榮家族的包袱，走出屬於自己的路，商業策略上的軟硬體創新，更是替台民航史畫下重要的一筆。

責任編輯：蕭閔云