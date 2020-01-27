NBA傳奇球星、前美國職籃NBA洛杉磯湖人球星柯比·布萊恩（Kobe Bryant）今搭乘私人直升機，發生墜機事件，當場身亡，享年41歲。

柯比·布萊恩（Kobe Bryant）因為直升機意外身亡，終年41歲，消息震撼全球，雖然他已退役，但依然留意球場上的一舉一動，特別他的母會Lakers，自他退役後勒布朗·詹姆斯（LeBron James）肩負重任，誓要建立Lakers皇朝，而早前詹姆斯先破了NBA的得分紀錄，職業生涯拿下33008，成為NBA史上第四高得分，第三位柯比·布萊恩（Kobe Bryant）有33648分，詹姆斯得分要超越柯比·布萊恩（Kobe Bryant）只是時間問題。

詹姆斯早前已拿下33008分，要超越柯比·布萊恩（Kobe Bryant）紀錄相信好快就可以。 香港01

網民在柯比·布萊恩（Kobe Bryant）離逝後發現，Kobe在Twitter最後發文就是鼓勵詹姆斯，他寫上：「Continuing to move the game forward @KingJames.Much respect my brother #33644」Kobe對於自己的得分紀錄將被超越，沒有一點不快，反而繼續鼓勵詹姆斯向前，將自己的紀錄不斷創新高，不少網友都非常敬重柯比·布萊恩（Kobe Bryant）這份識英雄重英雄的氣慨！

kobe bryant最後發文都是鼓勵詹姆斯繼續破得分紀錄，令粉絲更加敬重這位一代籃球猛將。 香港01

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本文授權轉載自：香港01，原文刊於「01娛樂」