編按（2020.1.27）：前美國職籃NBA洛杉磯湖人球星柯比·布萊恩（Kobe Bryant）今晨（27）搭乘私人直升機，墜毀在加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）當場喪命，享年41歲，同在此事故罹難的，還包括布萊恩的13歲女兒吉安娜（Gianna）。
2016年布萊恩結束20年職籃生涯，將心力轉往投資市場，並成立規模高達1億美元的創投公司Bryant Stibel。
柯比·布萊恩（Kobe Bryant）因為直升機意外身亡，終年41歲，消息震撼全球，雖然他已退役，但依然留意球場上的一舉一動，特別他的母會Lakers，自他退役後勒布朗·詹姆斯（LeBron James）肩負重任，誓要建立Lakers皇朝，而早前詹姆斯先破了NBA的得分紀錄，職業生涯拿下33008，成為NBA史上第四高得分，第三位柯比·布萊恩（Kobe Bryant）有33648分，詹姆斯得分要超越柯比·布萊恩（Kobe Bryant）只是時間問題。
網民在柯比·布萊恩（Kobe Bryant）離逝後發現，Kobe在Twitter最後發文就是鼓勵詹姆斯，他寫上：「Continuing to move the game forward @KingJames.Much respect my brother #33644」Kobe對於自己的得分紀錄將被超越，沒有一點不快，反而繼續鼓勵詹姆斯向前，將自己的紀錄不斷創新高，不少網友都非常敬重柯比·布萊恩（Kobe Bryant）這份識英雄重英雄的氣慨！
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