今年Booking.com的加速器已經邁向第四年，全球的新創、旅行社、住宿業者皆能報名，除了獎金之外也有全面性的相關輔導育成。

線上旅遊品牌Booking.com宣布「2020年Booking新創公司加速器計畫（Booking Booster 2020）」開始向全球開放接受申請。

今年的主題為「永續住宿」，2020年的Booking加速器計畫將結合新創公司、社會企業、非營利組織等，攜手探索永續發展的解決方案。擁有創新產品和服務的新創或旅宿業者都有機會從Booking.com總額260萬歐元（約新台幣8,700萬元）的基金中獲得補助。

註：永續住宿即是涵蓋永續管理、生態與環境、社會與文化等宗旨的住宿發展策略。

全球住宿業者、旅行社、新創皆能報名

根據Booking.com的研究，高達87%的全球旅客在旅遊時會考慮選擇永續住宿。2020年Booking加速器計畫的目標便是支持住宿業者，跨過企業營利及永續發展並行的難題。

計劃分為兩個為期10天的活動，第一個活動在五月舉辦，對象是提供創新產品和服務以幫助住宿達到永續發展目標的組織；另一個活動在九月舉辦，對象則是住宿業者。

兩個活動的參加者會在九月舉辦的Booking Booster最終場上現場報告，爭取Booking.com總額約新台幣8,700萬的基金補助。

2020年Booking加速器計畫的兩個活動都會有一系列實作工作坊，透過量身訂做的輔導，將幫助參加者拓展影響力，並由Booking.com在特定主題上提供導師指導和支援。無論參加者能否獲得最後的基金補助，導師都會在計劃結束後繼續支援參加者，協助往後的發展。

去年獲獎者有哪些？

在2019年Booking加速器計畫的獲獎者也來自全球各地，從荷蘭、澳洲、法國，到尼泊爾、印尼、肯亞都有。

2019年總獎金為200萬歐元（約新台幣6,671萬元），其中獲得最高額獎金50萬歐元（約新台幣1,669萬元）的新創為公司設於柬埔寨的太陽能新創Okra，憑著太陽能科技為居住在落後和原始地區的10億多人提供價格相宜的能源；以及渴望旅行（IMPULSE Travel），提供超過200種行程及導遊服務於哥倫比亞7個地區。

新創的項目也十分多元，如靠著水量感應會發出不同顏色的智慧蓮蓬頭Hydrao，透過出水造成蓮蓬頭內的渦輪轉動來獲得動力，也不用任何的電池。除了新創之外，旅行社、住宿業者也都能報名，2019年Booking加速器計畫中，也有適合預算吃緊的學者、學生進行印度探索的「查無此處旅行社（NotOnMap）」，其80%的收益會拿來協助印度地方發展。

責任編輯：陳映璇