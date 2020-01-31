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快搶8,700萬補助基金！Booking.com年度加速器計畫開跑，新創、旅行社都能申請

2020.01.31 by
陳君毅
快搶8,700萬補助基金！Booking.com年度加速器計畫開跑，新創、旅行社都能申請
Booking.com
今年Booking.com的加速器已經邁向第四年，全球的新創、旅行社、住宿業者皆能報名，除了獎金之外也有全面性的相關輔導育成。

線上旅遊品牌Booking.com宣布「2020年Booking新創公司加速器計畫（Booking Booster 2020）」開始向全球開放接受申請。

今年的主題為「永續住宿」，2020年的Booking加速器計畫將結合新創公司、社會企業、非營利組織等，攜手探索永續發展的解決方案。擁有創新產品和服務的新創或旅宿業者都有機會從Booking.com總額260萬歐元（約新台幣8,700萬元）的基金中獲得補助。

註：永續住宿即是涵蓋永續管理、生態與環境、社會與文化等宗旨的住宿發展策略。

全球住宿業者、旅行社、新創皆能報名

根據Booking.com的研究，高達87%的全球旅客在旅遊時會考慮選擇永續住宿。2020年Booking加速器計畫的目標便是支持住宿業者，跨過企業營利及永續發展並行的難題。

計劃分為兩個為期10天的活動，第一個活動在五月舉辦，對象是提供創新產品和服務以幫助住宿達到永續發展目標的組織；另一個活動在九月舉辦，對象則是住宿業者。

兩個活動的參加者會在九月舉辦的Booking Booster最終場上現場報告，爭取Booking.com總額約新台幣8,700萬的基金補助。

2020年Booking加速器計畫的兩個活動都會有一系列實作工作坊，透過量身訂做的輔導，將幫助參加者拓展影響力，並由Booking.com在特定主題上提供導師指導和支援。無論參加者能否獲得最後的基金補助，導師都會在計劃結束後繼續支援參加者，協助往後的發展。

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去年獲獎者有哪些？

在2019年Booking加速器計畫的獲獎者也來自全球各地，從荷蘭、澳洲、法國，到尼泊爾、印尼、肯亞都有。

2019年總獎金為200萬歐元（約新台幣6,671萬元），其中獲得最高額獎金50萬歐元（約新台幣1,669萬元）的新創為公司設於柬埔寨的太陽能新創Okra，憑著太陽能科技為居住在落後和原始地區的10億多人提供價格相宜的能源；以及渴望旅行（IMPULSE Travel），提供超過200種行程及導遊服務於哥倫比亞7個地區。

2019年Booking加速器計畫獲獎者
荷蘭 Avy無人機（Avy）
澳洲 乾淨旅遊平台（Clean Travel）
法國 Hydrao智慧蓮蓬頭（Hydrao）
荷蘭（公司設於肯亞） 在地深度旅行社（I Like Local）
哥倫比亞 渴望旅行（IMPULSE TRAVEL）
印度 查無此處旅行社（NotOnMap）
澳洲（公司設於柬埔寨） Okra太陽能（Okra）
馬來西亞 PichaEats良心美食（PichaEats）
尼泊爾 SASANE姊妹登山社（SASANE Sisterhood Trekking and Travel）
印尼 松巴島永續旅宿培訓機構（Sumba Hospitality Foundation）

新創的項目也十分多元，如靠著水量感應會發出不同顏色的智慧蓮蓬頭Hydrao，透過出水造成蓮蓬頭內的渦輪轉動來獲得動力，也不用任何的電池。除了新創之外，旅行社、住宿業者也都能報名，2019年Booking加速器計畫中，也有適合預算吃緊的學者、學生進行印度探索的「查無此處旅行社（NotOnMap）」，其80%的收益會拿來協助印度地方發展。

責任編輯：陳映璇

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