特斯拉股價一天飆漲20%，均有賴於超級工廠的營利及Model 3的強勁需求，目前市值估破4兆台幣，成為僅次於豐田汽車（TOYOTA）的世界第二把交椅。

2月4日據國外媒體報導，美國時間週一，特斯拉股價收盤於780美元，較上一交易日上漲了19.89%，市值增加了逾230億美元，總市值超1,400億美元（約新台幣4.22兆元）。

特斯拉股價大漲，得益於其超級工廠實現盈利的時間早於預期，以及一系列其他利好消息。

對於伊隆．馬斯克（Elon Musk）及特斯拉來說，股價上漲並不意外。

今年以來，隨著特斯拉取得了一個又一個的成功，該公司股價在22個交易日中，已有15個交易日實現上漲，累計漲幅超過350美元。今年到目前為止，特斯拉期待已久的上海工廠如期開設；發布了爆炸性的季度業績，包括近六年內第四次實現盈利；加速了Model Y電動車的交付；承諾今年交付的電動車數量將比去年成長35%。

這些進展，刺激了特斯拉股價新一輪的漲勢，甚至連全球對冠狀病毒蔓延的擔憂也未能減弱其勢頭。今年1月，特斯拉股價飆升了86%，市值超過了大眾汽車。到目前為止，特斯拉股價今年的漲幅已經超過了去年同期的26%。

證券公司Wedbush Securitie分析師丹．艾維斯（Dan Ives）預計特斯拉股價將達到每股1,000美元，他在研究報導中寫道：「特斯拉上週發布的財報和業績預測，完成了『史詩般的回歸故事』，結束了去年4月的黑暗日子。」他認為，「到2020年及以後，全球電動汽車需求將出現明顯的拐點，特斯拉將引領這一潮流。」

日本松下公司與特斯拉在美國內華達州合資興辦了一家電池廠，松下公司週一宣布，在截至去年12月31日的這一財季，該公司實現了盈利，較此前預期整整提前了一個季度。週一，松下公司首席財務官梅田博和（Hirokazu Umeda）在東京對記者表示，特斯拉電動汽車產量的迅速成長，幫助該公司實現了盈利，但他拒絕透露具體數字。

與此同時，特斯拉為了擴大電池供應，與中國電池製造商寧德時代簽訂了一份為期兩年的合約，後者將於今年7月開始為特斯拉供應電池。

美國時間週一，投行Argus Research分析師比爾．謝萊斯基（Bill Selesky）將特斯拉目標股價從，556美元上調至808美元，以反映特斯拉從現有Model S及Model X獲得的營收成長，以及最新款Model 3的強勁需求。在特斯拉去年第四季度的電動汽車產量中，Model 3佔80%以上。

謝萊斯基在研究報告中寫道：「儘管特斯拉過去曾出現過生產延遲、零件短缺、勞動力成本超支等困難，但我們預計特斯拉將受益於其在電動汽車行業的主導地位，並在2020年及以後提高業績。」這位分析師重申給予特斯拉「買入」評級。

上週末，方舟投資管理公司（ARK Investment Management）創辦人凱薩琳．伍德（Catherine Wood）在接受采訪時表示，目前，特斯拉股價仍然「被嚴重低估」。根據該公司1月31日發布的最新研究報告，預計2024年特斯拉股價將達到7,000美元，較當前股價上漲約10倍。

此外，根據今天早些時候的一份監管文件，特斯拉僅次於馬斯克的最大外部股東、蘇格蘭投資公司貝利吉福德（Baillie Gifford）增持了特斯拉的股份。貝利吉福德目前持有特斯拉7.67%的股份，高於此前的7.46%。

特斯拉的市值目前在1406億美元（約新台幣4.24兆元）左右，讓通用、福特甚至大眾等老牌汽車製造商的市值相形見絀。它現在是世界第二大汽車製造商，僅次於豐田汽車公司，後者市值約2270億美元。

值得警惕的是，以納斯達克100指數（Nasdaq 100 Stock Index）平均市盈率28倍為參考，要證明特斯拉目前的市值是合理的，它每年需要實現大約49億美元（約新台幣1,480億元）的利潤。根據彭博社的數據，特斯拉上周宣布2019年調整後淨虧損約7.44億美元。雖然分析師預計特斯拉今年將實現盈利，但他們預計其淨利潤約為14.2億美元。

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