歡慶開春！限時入主最高贈限量大金空氣機等好禮

和泰汽車旗下abc好車網2019年瀏覽量突破4,300萬！年刊登數也突破4.7萬台，刊登總金額可達373億元創歷史新高，順應購車熱潮，推出「購車好禮活動」，只要在abc好車網找到想要的車預付3%購車金，再到該車商店面支付97% 尾款，就送你多重限量好禮(1)：(1) 百萬車款加碼贈限量大金空氣清淨機(市值新台幣17,800) (2) 一年免費全鋒道路救援 (3) 一年免費中古車汽車保固 (4) 指定車款7天不滿意可退車等好禮及保障，這些是直接跟實體車商購買較難享有的額外保障，已吸引破上萬人查看好禮！活動車輛瀏覽量也較一般車輛多9倍之多，且全站優質物件TOYOTA、LEXUS、M-BENZ等也不定時降價吸客，甚至超級豪車品牌MASERATI價格最高下降49萬元，成功吸客，所以買中古車就到abc好車網，讓消費者新年紅包花在刀口上，買車安心、CP值又超高！

滿足你安心的購車體驗-abc好車網

根據監理站最新資料顯示，台灣中古車市場過戶量2019年有約70 萬輛，市場具有龐大商機，據abc好車網統計，不論是熱門搜尋車款還是電話詢問量前幾名車款皆由TOYOTA、LEXUS、M-BENZ及BMW拿下，但中古車交易過程中資訊不夠透明，導致負面新聞頻傳不斷，而榮獲信賴度、知名度、使用率、轉換率NO.1(2)的abc好車網，致力於解開消費者買中古車的疑慮，推出嚴格把關的「abc網路/平輸好店」、「全台最大原廠認證館」，承諾在消費者購車前預先把關優質車源，以abc好車網網路好店三大/平輸好店六大安心保證及原廠認證(3)解決購買中古車的弊病，提供民眾一個安心又便利的中古車交易環境。

【abc好車網2019年熱門車款綜合排行榜】 和泰汽車股份有限公司

用車一站式服務體驗，選車用車更smart !

abc好車網為了讓消費者逛的「更輕鬆更smart」，2019年不僅進行網頁大改版，也推出「速配愛車」、「熱門車款推薦」、「車款市場聲量」等創新服務，讓消費者更容易找到想要的車輛。和泰聯網總經理戴恒祜指出：「今年abc好車網不僅提升現有服務，也因應我國行動上網率普及化，推出abc好車網+ APP讓消費者能夠在APP上面快速找車、進行車價/里程查詢、找加油站/停車場及保養維修廠的據點等服務，滿足消費者「一站式」用車體驗，更有效的黏住消費者。」

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★abc好車網官網: https://www.abccar.com.tw/

★abc好車網購車好禮活動: https://www.abccar.com.tw/Good_Gift

(1) 限時入主享多重好禮，詳見abc好車網官網： https://www.abccar.com.tw/Good_Gift

(2)引用2019年4月ETtoday新聞雲中古車網站信賴度民調資料調查期間：2019年2月18日至3月17日。有效樣本數：共計完成2,955份有效問卷，其中2,328份為有買賣中古車經驗或有計畫考慮過的受訪者，調查報告僅針對此族群進行分析。https://speed.ettoday.net/news/1409757

(3)詳細保證內容及限制，詳見abc好車網官網。