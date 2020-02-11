主打免綁約、與世界各地電信商租用基礎設施提供網路服務的Circles.Life（無框行動），宣布獲得華平投資入股，目標建立起全球性的電信版圖。

台灣電信商第6勢力，強調「終身免綁約」的新加坡數位電信商Circles.Life（無框行動），宣布獲得華平投資入股。

在此之前Circles.Life曾獲印度紅杉資本（Sequoia Capital India）等投資公司注資，本次獲得華平投資挹注資金，將提供Circles.Life充足的資本以加速成長並拓展新市場版圖。

未來6個月內，Circles.Life還會進軍多個國家

Circles.Life為數位電信商，於2016年在新加坡成立，目前新加坡市占率超過5%，並在2019年進入台灣與澳洲市場。

儘管本輪投資的輪次與金額並沒有公開，但印度紅杉資本投資時為C輪，照常理推論Circles.Life的成熟程度應已受到投資人的肯定。

在2019年2月14日獲得印度紅杉資本投資時，Circles.Life也宣告將在18個月內開拓5個以上的國際市場，包含台灣與澳洲，且將投入約15億台幣在每一個新進入的市場，在本輪募資，Circles.Life提到：「 獲得華平投資挹注資金，公司將擁有充足資本加速成長並拓展新市場版圖 。」可以推論Circles.Life獲得的每一筆投資數字應該都相當可觀。

本輪投資Circles.Life的華平投資，總部位於紐約，是全球電信與技術領域的投資者，曾投資於Gojek、Ziggo（荷蘭有線電視營運商）等。

華平投資董事總經理撒拉巴‧阿加魯瓦爾（Saurabh Agarwal）表示：「 我們認為Circles.Life在亞太區及其他快速數位化的行動通訊市場有巨大的成長機會。 過去業界調整步調較慢，無法為新時代客戶提供無縫流暢體驗，無框行動掌握先進技術創造極大的發展空間。」

台灣第六家電信商，Circles.Life主打終身免綁約

Circles.Life在2019年6月24日正式於台灣開台，提供18GB流量/450元；吃到飽/550元等兩種上網方案，強調「終身免綁約」，消費者可依據個人需求，直接用App調整資費方案。

Circles.Life以新加坡商星圓通訊名義，採虛擬行動網路業者（Mobile virtual network operator，MVNO）經營模式，向台灣NCC申請第二類電信執照。意思是他們並未擁有實際的電信基礎設施，而是向既有業者租用提供消費者。據了解，中華電信就是提供網路的合作對象，但Circles.Life未正面承認。

Circles.Life東亞區總裁林偉文在去年於台灣開台時曾說「我們在新加坡有5%市占率，而台灣的兩小業者也是5%市占，重點不在超越誰，而是經營模式獲得認同。」

改寫台灣「五大電信業者」，成為第六勢力是Circles.Life的目標，不過確切的營運數字，Circles.Life尚未向外揭露。

責任編輯：陳映璇