老大哥中華電信開出第一槍，預測2020年淨利、EPS（每股盈餘）都將衰退，幅度將在1.1%至5.8%之間，似乎499之亂也尚未停止。

5G頻譜天價標金風波未平，後續發展是否影響業者獲利、消費者上網資費，備受外界關注。

老大哥中華電信開出第一槍，預測2020年淨利、EPS（每股盈餘）都將衰退，幅度將在1.1%至5.8%之間。如果力拼成長失敗，EPS甚至有機會創19年新低，僅比2001年的EPS 3.86元略高一些。

4G好不了，中華電信看2020年錢難賺

中華電信2019年的營運表現為：淨利320億、EPS 4.23元，評估來到2020年，淨利可能落在309億至324億、EPS為3.99元至4.19元間。

電信業近年來不再能「躺著賺」，即便是中華的各項業務營收，多數也呈現負成長。部分原因，是消費者的語音習慣改變，改為仰賴通訊軟體打電話；另一方面，則是「499之亂」的4G市場競爭回不去了。

「我們雖然不主打499方案了，但其他業者在市場上仍會推行銷活動，有時候得需要『反擊』。」中華電信代理發言人沈馥馥在22日舉辦的法說會上表示。

中華電信規劃在今年第三季開台5G，法人詢問5G資費是否會帶動提昇ARPU值（Average Revenue Per User，每用戶平均收入），沈馥馥回應5G訂價仍有許多變化，不過可預期的是「2020上半年的4G市場競爭還在，競爭情況甚至比這幾季略高，整體ARPU反而會下滑。」

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，中華電信去年第三季的4G ARPU值為483.5元，在三雄中罕見被遠傳485.7元「超車」，僅高於台灣大哥大（468.1元）。

中華電信解釋，明年台灣可望出現5G手機換機潮出現時，屆時會努力以策略吸引「較高價值顧客」，但也坦言，無論是轉換（4G升5G）、採用（新辦門號）5G的消費者比例仍很難判斷。

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話雖如此，中華電信卻已經是5大電信最敢花、肯花錢投資資本出的業者。從三雄比較圖來看，中華電信2020年砸下307億元，為六年來新高。投資方向將持續著重在核心業務： 光纖、5G與雲端。

中華電信董事長謝繼茂表示，將透過寬頻、MOD、與資通訊產品服務，帶動公司營收成長動能，有信心在現有優勢上掌握成長契機。

5G標金成本太誇張，四大電信想方法「變現」

5G首波頻譜標金高達1380億元，除了中華以外，其他電信業者都為了這次的頻譜生死戰對外籌銀彈。財力最好的中華花462.93億、遠傳410.12億、台灣大306.56億、台灣之星197.08億、亞太電信4.12億。

「實在高到太離譜了！」亞太電信董事長呂芳銘今天在鴻海集團嘉年華接受媒體採訪時坦言，雖然一度有考量要標下3.5GHz，但價格真的太貴，最終決定退出，「老實說要謝謝友商（同業）打電話來說：我們合作吧。」

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不只兩小業者需要求現，遠傳去年底發行的公司債用途為「償還短期借款與強化財務結構」；台灣大則是預計發200億的公司債。

農曆年過後，台灣大哥大、遠傳電信陸續要舉辦法說會回應外界好奇，屆時是否和中華一樣「悲觀」看2020？將成為重頭戲。