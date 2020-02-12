萬事達卡（Mastercard）終於在本周獲得中國人行同意，在中國設立清算組織，拿到進入27兆美元（約新台幣829兆元）支付市場的門票。

打破中國銀聯（UnionPay）獨霸市場的局面，經過一年的努力，萬事達卡（Mastercard）終於在本周獲得中國人行同意，在中國設立清算組織，拿到進入27兆美元（約新台幣829兆元）支付市場的門票，也是繼美國運通後，第二家獲准在中國進成立銀行卡清算機構的外商組織，意義重大。

努力一年，萬事達獲准拿到門票

為了進入中國市場，早在去年（2019），萬事達卡就跟中國「網聯清算有限公司」（NetsUnion Clearing Corp.），合資成立「萬事網聯資訊技術（北京）有限公司」，網聯科技有限公司持股49%、萬事達卡合計持股51%，註冊資本為人民幣10億元；本周中國人行正式通過這項申請。

依照規定，萬事網聯公司必須在一年內完成籌備工作，向人行申請開業。「中國對我們來說，是非常重要的市場，我們承諾，會替中國的商戶及消費者，打造一個更安全、無縫的支付生態系。」萬事達卡執行長Ajay Banga表示：「我們會持續跟中國政府跟當地夥伴合作，壯大整體支付基礎建設。」人行則透過聲明指出：「此舉對中國金融產業的開放，是很重要的一步。」

中國是全世界最大的行動支付交易市場，根據美中貿易第一階段協議，中國必須加快金融體系開放的速度。事實上，過去中國的清算機構，都由銀聯獨大，美國運通（American Express）在2018年成功突破層層障礙，藉由與中國的連連支付合資成立的「連通公司」設立人民幣銀行卡清算公司的方式，成功進入中國市場。

此外，PayPal在去年10月也得到中國人行批准，收購支付公司國付寶（GoPay）約70%的股份，成為第一個進入中國線上支付市場的外國公司。

中國近年金融政策逐步走向開放，近年批准外資清算組織、線上支付商進入市場，逐漸改變支付寶（AliPay）、微信支付（WeChat Pay）兩大龍頭占據市場的局面。 shutterstock

中國已擁有自成一格的支付體系，且沒有使用信用卡的習慣

根據市調機構Frost & Sullivan數據，預測中國行動支付市場，到了2023年將會有96.73兆美元的規模，成長動能主要來自電商、旅遊、海外教育等項目的跨境交易。

中國近年金融政策逐步走向開放，近年批准外資清算組織、線上支付商進入市場，逐漸改變支付寶（AliPay）、微信支付（WeChat Pay）兩大龍頭占據市場的局面。雖然萬事達卡拿到進入中國市場的門票，卻不保證能獲得在其他市場相同的成功，原因是中國早已形成自有的一套行動支付體系，且中國民眾並沒有使用信用卡的習慣。

不過Visa亞太區總裁柯如龍（Chris Clark）曾提出不一樣的觀點，他認為中國每年有高達3億的旅客到海外旅遊，國際清算組織擁有高共通性的優勢，仍有許多可以挖掘的商機，與中國特有的行動支付生態並不衝突。

責任編輯：林美欣

參考資料：TechCrunch、金融時報、彭博社