Airbnb公布近10年被最多旅客收進「心願清單」的房源，從南非、印尼、美國、巴西應有盡有，總有一處是你下一趟旅程的目的地。

「等這波過後，我們把這陣子取消的聚餐，都吃回來！」

「等疫情緩和，我要把沒玩到的，全部玩回來！」

⋯⋯

你也閃過上述這類，等待疫情過後的「報復式」消費念頭嗎？

因為武漢肺炎（COVID-19）疫情，不只出門聚餐的約少了，許多人的出國旅遊計畫也都被打亂，不過，儘管近期出遊的計畫可能都得喊卡，在Airbnb上，旅客們還是持續將心動的房源加入許願清單（Wish List）。

而Airbnb獨家公開近10年被全世界旅客加入許願清單最多次的房源，不論是要找尋出遊目的地的靈感，又或是近期有出遊的計畫，本份清單都能帶來不少靈感。

巴西聖卡塔琳娜州 私人海濱現代別墅

2019 年：巴西聖卡塔琳娜州 私人海濱現代別墅 Airbnb

收藏次數：27萬5,862次

這間位於聖卡塔琳娜州的海濱房源，配備豪華寢具，以及咖啡機、電視等現代化設備與服務，適合喜歡在海岸放空度過假期的旅客。房東還提供木船釣魚樂、衝浪等各種水上活動，也能在躺椅上慵懶休憩；幸運的話，還有機會能夠目睹海豚戲水。

希臘聖托里尼 日落愛琴海秘境洞穴屋

2018年：希臘聖托里尼 日落愛琴海秘境洞穴屋 Airbnb

收藏次數：25萬4,773次

這間位於聖托里尼的獨特房源為2018年首選，昔日火山口岩壁中的洞穴屋，原本是一處葡萄酒窖。整體建築線條簡潔乾淨，內部配備全套廚房與公共區域，戶外陽台灑滿陽光，適合親朋好友一同度假。

泰國普吉島 純白私人泳池別墅

2017年：泰國普吉島純白私人泳池別墅 Airbnb

收藏次數：20萬4,110次

泰國這棟房源坐落在美麗的山腰上，從早至晚都有相對應的度假活動，不管是清晨用咖啡喚醒美好的一天，黃昏時分到露台欣賞日落，入夜後還能在私人泳池中清涼一下。不僅如此，現場服務人員還會奉上別墅內種植的現摘木瓜，讓旅客完全沉浸在度假氣氛中。

南非開普敦 坐看上帝餐桌的人間別墅

2016年：南非開普敦坐看上帝餐桌的人間別墅 Airbnb

收藏次數：2萬8,305次

上帝的餐桌桌山（Table Mountain）是到南非開普敦必去的景點之一，而從這棟位於海濱綠洲的房源，能夠直接坐擁桌山的景緻，可容納6名房客，還配有溫水泳池和壁爐。

印尼峇里島 峇里林間私人樹屋

2015年：印尼峇里島峇里林間私人樹屋 Airbnb

收藏次數：27萬1,887次

這間私人樹屋高踞峇里島海灘之上，是暫離喧囂的夢想之地，能夠俯瞰棕櫚樹林、蔥鬱花園與泳池，享受大自然帶來的靜謐。商店餐廳林立的繁華小鎮就在附近，房東也提供海灘、水上活動用品。

加拿大梅恩島 生態永續土屋

2014年：加拿大梅恩島 生態永續土屋 Airbnb

收藏次數：15萬2,918次

這間獨一無二的加拿大生態土屋，採用永續建材手工打造，配備現代度假屋所需的一切設備與服務。房源內舉目可見的木工定製品，深受房客喜愛，房源外飼養的綿羊與雞隻，更是早餐新鮮牛奶和雞蛋的來源。

墨西哥穆赫雷斯島 海濱貝殼小窩

2013 年：墨西哥穆赫雷斯島海濱貝殼小窩 Airbnb

收藏次數：23萬5,803次

這座建築奇觀坐落在海濱懸崖之上，配備私人泳池並提供專屬禮賓服務。建築設計的靈感，來自島上數之不盡的貝殼。從仿造貝殼內部的旋轉樓梯到珊瑚裝飾，從裡到外都能看見與貝殼有關的設計元素。

美國加州皮昂尼爾敦 太陽能沙漠玻璃屋

2012年: 美國加州皮昂尼爾敦 太陽能沙漠玻璃屋 Airbnb

收藏次數：9萬8,796次

這座現代的透明玻璃屋坐落在美國加州皮昂尼爾敦沙漠的偏遠山谷中，除了外觀設計現代，還透過太陽能電池板提供電力，鼓勵房客一起減少碳足跡。房客可以坐在透明的落地玻璃窗旁放鬆身心，並享受周圍美麗的自然原始風光。

義大利托斯卡尼 百年橡樹大器別墅

2011年：義大利托斯卡尼 百年橡樹大器別墅 Airbnb

收藏次數：3,686次

這棟由農舍改造的華麗別墅，隱身在百年老橡樹與橄欖樹林立的奇揚地丘陵間，配備滿足度假所需的一切設備與服務，戶外有天然植物園、私人海水泳池，還有兩個披薩燃木烤爐，放鬆心情之餘，還能滿足口腹之欲。

責任編輯：蕭閔云