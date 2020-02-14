以創意行程闖出名聲的KKday，上線短短五年，現已成為亞洲最大的旅遊平台。解決語言、交通問題，以「神隊友」之姿，讓全球玩家在世界暢行無阻。

到曼谷學泰拳、前進紐約長島體驗自駕飛機、和專業大廚學習經典西班牙料理……，這是亞洲最大的旅遊平台KKday推出的創意行程。比起大多旅遊網站的制式化行程，KKday用敏銳嗅覺，端出獨特的在地體驗，不僅抓緊全球玩家的心，更成為LINE Travel和Google Map的旅遊行程合作夥伴。

靠著豐沛的創意能量，KKday在競爭激烈的旅遊市場中，交出亮眼成績。從2015年網站上線後，不到三年營收就已突破億元大關，目前更在全球11個國家建立海外據點。現在每月有高達640萬的活躍用戶，搜尋平台超過2萬個行程，這些行程涵蓋90個國家、500個城市，網站每月服務旅客量超過55萬人。

KKday從成立第一天就瞄準全球市場，網站提供12種語言和17種貨幣，不管旅客來自哪裡，都能用自己熟悉的方式，預定各國行程。KKday貼心打點好一切玩樂瑣事，解決語言不通、交通不便的問題，「我們的定位很簡單，就是旅遊的『神隊友』，推薦好玩的行程，不讓大家踩雷，跟消費者麻吉麻吉的感覺，」KKday台灣市場營銷部品牌行銷經理郭芳孜笑著說。

玩樂的事，交給KKday，在辦公用具的選擇上，也需要「神隊友」助攻，就像KKday把列印事物交給HP A3 PageWide全頁式噴墨智能複合機一樣。

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獨特行程和創意行銷，揭開KKday的成長秘訣

成立短短五年，KKday卻創下驚人成長，關鍵就在行程規畫和行銷創意上。KKday時時關注旅遊話題，開發當紅的秘境景點；同時深入了解旅客痛點，排除疑難雜症。像是將交通不便的台灣東北人氣景點如象鼻岩、鷹石尖等地，規劃成包車一日遊，旅客只要搭乘專車就能輕鬆踩點。

或是推出東京米其林餐廳行程，事先把菜單翻譯成中文，上架到網頁上，消費者到現場只要出示憑證就能享用星級料理，不用擔心點餐問題。「我們希望旅客不管到哪裡，都可以有很好的體驗，而不會被語言或交通限制住，」郭芳孜說。

此外，KKday也透過「打群架」的方式，在各國找來400多個聯盟夥伴，如航空公司、訂房網站或信用卡公司，一起做行銷推廣，有助打入海外市場；同時也推出分潤計畫，和900多位部落客或人氣網紅合作，只要他們推廣行程就能獲得分潤。

在行銷創意上，團隊也總能端出讓人眼睛一亮的企劃。去年七月KKday和Popdaily合推「厭世女孩翹班大作戰」，瞄準七、八、九長達三個月沒有連假的月份，以有趣的心理測驗，計算厭世指數，再推薦相關行程，勾起網友想出門旅行的渴求，獨特創意吸引超過50萬流量，也成功帶動銷售，「這就是先讓網友有想旅行的心情，才決定目的地，跟以往先決定目的地才去旅遊是不一樣的，」郭芳孜說。

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快速大量列印，穩定不卡紙

為了與消費者和媒體溝通理念，負責PR工作的郭芳孜，時常需要在記者會前準備大量資料。因為文案常在最後一刻前才會拍板定案，因此需要在短時間內就要列印至少百份起跳的文件，「這時影印機效率就很重要，如果印個十幾份就卡紙，真的會崩潰，」郭芳孜笑著說。

她還記得以前使用他牌影印機時，按下列印鍵就繼續埋頭手邊工作，等忙到一個段落後想去取件時，卻發現影印機嚴重卡紙根本沒有完成列印，只好重頭來過，也延誤工作進度。

但使用HP A3 PageWide全頁式噴墨智能複合機後，快速、穩定又高品質的列印效率，讓郭芳孜印象深刻。HP A3 PageWide全頁式噴墨智能複合機主打列印速度比市場其他競爭者快上50％，完全滿足活動前的緊急列印時刻。在快速列印的同時，也不會產生肉眼看不見的粉塵問題，對於採用開放空間的KKday辦公室來說，更能確保空氣品質。

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A3尺寸、色彩鮮明，精準呈現品牌視覺

除了記者會外，KKday也重視線下活動的推廣，常在市集或與不同品牌聯名擺攤，「雖然我們是電商品牌，但這種第一線跟客人接觸的機會還是很重要，因為能實際看到TA樣貌跟需求是什麼，幫助激發靈感，」郭芳孜說。

在攤位進行推廣時，設計部門會製作一些吸睛立牌或DM，幫助現場人員和消費者溝通理念。HP A3 PageWide全頁式噴墨智能複合機能輸出A3大尺寸，能滿足各式活動製作物的需求，「以前都要印兩張A4拼起來，現在簡單的海報就可以自己印製，對於辦活動很方便。」

同時，HP A3 PageWide全頁式噴墨智能複合機顯色效果亮麗精準，「設計師都覺得影印機顏色飽和度高，很接近他們去印刷廠做數位打樣的品質，在內部討論上也會降低溝通時間，因為可以直接拿印出來的東西去討論。」

郭芳孜之所以這麼在意顯色效果，也和KKday的品牌共識有關。在2018年時，KKday曾在公司內部舉辦「品牌工作坊」，當時聚集全球共400多位員工，就連海外同事都飛來台灣參與，一起討論KKday的品牌精神，凝聚向心力。對年輕的新創公司來說，是非常重要的品牌定位活動。

那次活動，除了讓所有員工更了解KKday主打「方便」、「年輕」、「熱情」的品牌精神外，也定調品牌視覺呈現，代表KKday的Logo與經典的天空藍從此拍板定案，「我們有品牌色，所以很在意印出來不能跑色，後來同事都會扮演糾察隊，隨時注意有沒有印錯Logo，」郭芳孜笑著說。

嚴密資安防護，打造企業級影印機安全

另一個讓郭芳孜驚豔的功能是影印機嚴密的資安防護。防範資安已成為企業面臨的最大挑戰之一，不只是電腦，影印機也可能受到惡意程式攻擊，但有許多企業卻忽略了影印機的安全。

也因此，HP A3 PageWide全頁式噴墨智能複合機採用最強的防護功能保護，影印機可自我偵測及修復BIOS，也內建白名單功能，確保影印機只接受已知且良好的韌體；同時還能偵測影印機內記憶體是否存在惡意攻擊，協助企業客戶保護裝置、文件及資料安全。

雖然HP A3 PageWide全頁式噴墨智能複合機有著強大功能，但操作介面卻相當直覺，「以前用別的影印機會有很多選項，一層一層要一直按進去，有時按一按，也不是設定到你要的，」郭芳孜笑著說：「但HP影印機按鍵引導很明確，使用時完全不用思考。」

HP A3 PageWide全頁式噴墨智能複合機的高水準表現，讓郭芳孜相當有感，她認為：「影印機也要是『神隊友』，需要它的時候就要非常穩定可靠。」就像KKday為消費者打點好一切玩樂瑣事，有了影印機神隊友助攻，未來KKday在實現創意企劃時，更能事半功倍。

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