跟隨綠能環保趨勢，北市環南市場改建後設下須電動運輸的規定，由於性能、載貨實用性高，高達75%攤商紛紛入手商用電動機車iE PICKUP。

擁有40年歷史的台北市環南市場，經過北市府改建後成為全台首座綠能環保市場，自2月12日起展開試營運、3月21日正式開幕。新環南市場擁有丙級綠能標章，採綠建築設計，在照明、空調上都符合標準，更成為電動機車業者搶攻的商機，例如中華emoving就帶著800輛商用電動機車iE PICKUP進駐環南市場。

商用電動機車iE PICKUP自2019年11月上市至今熱銷近千台，客戶包括中華郵政，現在更進一步搶攻傳統市場，目前中華emoving商用電動機車在台市占高達98%。

附有加力檔設計，爬坡力不輸燃油機車

位於台北市萬華的環南市場啟用至今超過40年，其中第一期中繼市場工程在去年12月完工，於12日展開試營運，共有1,055家攤商進駐，目前攤商已採購800輛商用電動機車iE PICKUP，占比達75%，也不乏有其他競爭業者。

攤商之所以購買電動機車，其中一大原因是為符合新環南市場早上6點前只准許電動機車與電動搬運車進出的規定，以降低市場的噪音及污染。

為了符合市場新規，iE PICKUP的性能與載貨實用性也是攤商購買的關鍵。首批用戶蔬菜商姚振賢表示，他在iE PICKUP加裝兩邊強化型側柱、後方的大型置物架，以及安全考量的車身反光貼紙等，另外腳踏置物空間也可多載一些蔬菜，節省運送往返時間。

iE125 PICKUP「專用貨架版」在車輛側邊設計專屬支架可搭配馬鞍袋+物流籃，設計載重為80公斤。 中華汽車

中華也解決了電動機車爬坡無力的問題，經營肉舖生意的攤商表示，由於貨量重達70～80公斤，若力道不足難以在市場與街道穿梭，但 iE PICKUP有加力檔的設計，因此按下後爬坡力和燃油機車不相上下，能夠輕鬆爬上環南市場的斜坡 。

市場將設置充電區，充10分鐘就可補50%電能

iE PICKUP屬於「充電型」白牌動力電動機車，以在公司/家充電、出門補電為基礎，收費採電池租賃方案，月租為399元～799元可選，相較換電式來得划算。

不過目前攤販多憂心充電問題，未來中華計畫在市場設置充電區，建置超級充電站，充10分鐘就可補充50%電能、約可騎70～80公里，預計在環南市場正式營運後，就可提供用戶能源補給服務。

中華計畫在市場設置充電區，建置超級充電站。 中華汽車

不同於中華耕耘台灣市場，其他業者Gogoro、光陽都有推出商用電動機車，以換電為主的Gogoro 2 Utility商務車獲國際快遞業者DHL採用，也進入韓國市場，提供物流業者使用，商用資費為月租799元起跳；光陽充換電並行ionex商用電動機車則進軍中國市場，獲中國新零售業者盒馬鮮生採用，朝國際市場耕耘。

責任編輯：林美欣