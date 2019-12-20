共享機車競爭白熱化，專人換電、消費者換電一直是爭論議題。WeMo計畫2020年將導入白牌電動機車，更打算建置充電樁，為何WeMo說可以降低維運成本？

共享機車競爭白熱化，智慧電動機車租賃服務WeMo Scooter首度對外揭露車聯網技術布局，更直接demo四款車型，包括白牌電動機車、商用電動機車、換電式電動機車、電動汽車，強調軟硬整合的技術能力，宣告2020年將採用更多車種，正面對決對手GoShare、iRent，一甩過去給人動力不足印象，搶攻消費及商用市場。

WeMo的強項有哪些？

武器一〉靠數據優化服務，保險業、導航公司都搶著合作

WeMo在台上線3年多，在車聯網技術已累積一定基礎，服務範圍包含雙北及高雄，全台投放車數已達5千台，累積超過500萬次騎程數。

WeMo技術長鄭捷秀出自家WeMo Cloud系統，從租借管理、支付錢包、電池管理、車隊管理都一手包辦。面對同業抨擊人工換電成本高，鄭捷說：「人工換電比較貴，是『效率』的問題，當後勤效率提升，不見得是問題。」

WeMo技術長鄭捷手握自家研發的智慧控制盒。 WeMo Scooter

外界可能不知道，WeMo內部有換電服務監控，可以監控每顆電池的電量狀況，一天可以充電上千顆電池，透過後台的大數據，能夠判斷各區車輛的供需情況，規劃換電人員最佳行駛路徑、需換多少顆電池，提升維運效率，讓平均車輛上線率維持在85%，盡可能滿足消費者的使用需求。

WeMo內部有換電服務監控，可以監控每顆電池的電量狀況。 陳映璇攝影

WeMo也能做到遠端升級韌體，每一台WeMo Scooter裝有4G智慧控制盒（又稱黑盒子），可以遠端授權開動車輛、開車廂等，現在黑盒子已經是第9代了。值得注意的是，WeMo所開發的4G智慧控制盒，能跨足不同載具、不受限車型，兩輪、四輪、遊艇、貨運車等都能導入。

WeMo開發的4G智慧控制盒，目前技術已跨足四輪電動汽車。 陳映璇攝影

而多年來累積下來的車輛大數據更是商機可期。鄭捷表示，包括保險業、市政府、學界，跟地圖導航公司都對車輛數據相當有興趣，也就是說未來WeMo的資料還能變現。

武器二〉2020年導入白牌車，計畫建置充電樁

在車種上，WeMo長期使用光陽candy 3.0綠牌電動機車，在GoShare上線後，也常被批評車子動力不足、外型不夠好看。因此，2020年WeMo終於要導入白牌車種，現場demo正是中華emoving iE125，但iE125為充電式電動機車，電池不能拆卸，必須接電來充，目前中華積極建置充電樁，預計年底將建置118個快充站。

未來WeMo也計畫建置充電樁，一旦充電站具有規模，人工換電的次數就會減少，進而降低維運成本，未來充電樁計畫建置在觀光景點或百貨停車場，供消費者充電。

白牌車將滿足 觀光、商用 兩大需求。像是觀光區的一日遊，白牌車續航力可達155公里，是目前的2倍，能提供消費者點到點的租賃服務。目前國內已有業者上門洽談。

WeMo Scooter計畫以普通重型機車搭配多元支付系統，全面搶攻物流、美食外送等商務應用市場。 WeMo Scooter

商用市場，如快遞物流、美食外送業者等都是潛在合作對象。國外大型物流公司，需要管理機車、腳踏車、貨車⋯⋯等不同車種，WeMo就能輸出整套車聯網系統，供業者管理旗下車輛。或是與foodpanda、Ubereats等送餐業者合作，提供租借WeMo，鄭捷說，WeMo共享機車含有營業機車保險，外送員送餐時更有保障。

面對電池耗損問題，鄭捷說電池技術不斷在進步，隨著電池容量的提升，未來人工換電的成本只會減少不會增加，當電池續航力提升，換電的次數就會減少，目前也和車廠討論電池相關技術問題。

接下來WeMo將強化研發能力，籌備車聯網研發中心，網羅海內外科技人才，研發團隊將從現在30人，2020年擴大到100多人，放眼海外市場。

責任編輯：蕭閔云