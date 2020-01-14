Gogoro推出綠牌電動機車Gogoro VIVA Lite，搶攻500萬汰舊換新的老車主，針對環保、油電補助等問題，Gogoro也直球回應。

2020年中央電動機車補助新制上路，在地方政府補助尚未出爐時刻，Gogoro今（14日）搶先推出售價更便宜的綠牌電動機車Gogoro VIVA Lite，原價52,980元，相較VIVA便宜了2千元，鎖定500萬台將汰舊換新的老車主。

Gogoro並看好今年電動機車銷量將達到20萬輛，根據統計，2019年電動機車掛牌數168,544輛，顯示的是，2020年電動車市場成長動能趨緩的現實，年增率降至18～19%。

搶攻500萬換購族，Gogoro推更便宜的綠牌電動機車

今年中央電動機車補助銳減，環保署也取消新購機車補助、聚焦在汰舊換新，消費者無論是換購七期環保車或是電動機車，都能獲得5千元補助。Gogoro今推出Gogoro VIVA Lite強調比七期機車更容易入手。

Gogoro VIVA Lite取消龍頭鎖設計，使用實體鑰匙，售價未含補助52,980 元。 Gogoro

從外型來看，Gogoro VIVA Lite取消龍頭鎖設計，使用實體鑰匙，售價未含補助52,980元，瞄準汰換一至四行程老舊燃油機車的「換購族」。

油電要平權？Gogoro產品長：歐洲沒有人在補助油車

今年初光陽、三陽紛紛推出七期環保機車，訴求排放污染低跟電動機車差不多，對此Gogoro則秀出圖表，在PM（懸浮微粒）、NOx（氮氧化物）、NHMC（碳氫化合物）、CO（一氧化碳），電動機車的排放都比七期機車來得低，像是PM 2.5懸浮微粒排放，七期仍比電動機車高出6.4倍，強調電動機車是降低移動污染的首選，電動機車能有效降低85%以上排放污染源。

針對電池回收問題，Gogoro則表示，已與國內外廠商研擬相關回收方式。

電動機車污染排放與七期機車比較圖。 Gogoro

在PM 2.5 懸浮微粒排放，七期仍比電動機車高出6.4倍。 Gogoro

近來業界喊話要實施油電平權，油電、電車補助應一致、甚至醞釀上街抗議。Gogoro產品長彭明義認為，現今歐洲幾乎沒有一個國家在實施油電平權，反而是加快電動車的研發、銷售腳步，包括挪威、法國、德國等國都在協助消費者如何更容易使用電車，像是實行稅賦的減免、購車補助（如：英國、法國電動車補助2,000~6,000歐元不等）以及相關便民措施。

光陽呼籲2020年要推動油電平權。 光陽

彭明義認為，未來5到10年電動車會扮演相當重要的產業趨勢，並呼籲政府應該要往民眾的需求、產業的推進來看，「讓大家不吵，不叫平權，大家好，才叫平權。」

責任編輯：蕭閔云