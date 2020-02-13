空中巴士（Airbus）推出一款「翼身融合」的模型機MAVERIC。空巴大膽認為，有機會發展出全新的機艙內部設計。

誰說飛機的外型只能一成不變？本周在新加坡航空展上，空中巴士（Airbus）展示了歷經多時測試的神秘構想，一款「翼身融合（機翼與機身是一體設計）」的模型機MAVERIC。

雖然還只是概念，不過空巴大膽認為，新設計不僅能優化能源運營效率，更有機會發展出全新的機艙內部設計。

低噪音又環保，機艙配置、體驗添新玩法

外觀像是一隻魟魚，空巴的概念飛機計畫MAVERIC在2017年啟動，去年六月開始在法國中部進行測試，在新加坡航空展上，空巴展示了一台長2公尺、寬3.2公尺、表面積約為2.25平方公尺的模型機，特殊的外型吸引不少討論。

外觀像是一隻魟魚，空巴的概念飛機計畫MAVERIC，在2017年啟動，去年六月開始在法國中部進行測試。 AIRBUS

MAVERIC究竟有什麼特別？空巴表示，因為引擎的位置在機身上方，所以噪音會比較小，翼身融合的設計可以增加空氣動力效率，比一般的單走道客機，可以降低20%的碳排，飛行效率更為提升。

過去一個世紀，飛機的外型設計並沒有太多變化，飛機內裝的配置、設計也都大同小異。外媒《Simple Flying》認為，MAVERIC翼身融合的設計，讓機艙空間有了變化，給設計師更多發揮的空間，有機會提供截然不同的飛行體驗。

舉例來說，現在客機的商務艙，一般都在機身前側，而MAVERIC就可以將商務、經濟艙配置在一左一右。

MAVERIC翼身融合的設計，讓機艙空間有了變化，給設計師更多發揮的空間，有機會提供截然不同的飛行體驗。 AIRBUS

因為機艙空間變得較為寬大，中間座位的乘客，會離窗戶比較遠，長途飛行時，可能會影響舒適度。阿聯酋航空日前針對位於中間排的頭等艙座位，設計了「虛擬窗戶」，透過機身外攝影機捕捉的畫面，模擬窗外景色，未來類似這類的設計，可能在機艙體驗上，扮演更重要的角色。

「虛擬窗戶」的設計，未來可能在機艙體驗上，扮演更重要的角色。 AIRBUS

「翼身融合」設計，空巴持續研發驗證

「一開始很多人都認為，MAVERIC並不是一個認真的項目，」部分工程師甚至不認為翼身融合的設計可行，MAVERIC 專案共同負責人Adrien Bérard表示：「所以我們必須證明他們都錯了。」

事實上，翼身融合的飛機並非新概念，早在2007年，波音（Boeing）與美國國家航空暨太空總署（NASA）就曾合作過X-48機型；荷蘭皇家航空（KLM）去年也贊助概念飛機「Flying-V」計畫。

現代飛機的設計，已經具備高度穩定性，而翼身融合的飛機，一般認為飛行穩定性比較不可控。空巴表示，過去一年的研發與測試，讓工程師更了解飛機實際的控制情況，以進行更多研究。空中巴士工程部執行副總裁杜蒙（Jean-Brice Dumont）認為，空巴在技術上更有機會，開發出具備潛力的新產品。

杜蒙表示，接下來還會進行更多測試，像是飛機的安全性、生產技術、機械維護、機場設備是否能配合，都還需要得到更多驗證，因此目前還沒有辦法訂出確切的推出時間表，不過可以確定的是，商用飛機的設計，未來幾年將有機會迎來革新，替航空業帶來新契機。

責任編輯：陳映璇