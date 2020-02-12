波音正為737 Max致命事件付出沈重代價，今年1月首度交出零份新訂單的成績，新飛機的開發也受到嚴重拖延，恐在民航機市場的競爭上處於下風。

在737 Max致命事件的寒冬壟罩下，成立至今58個年頭的波音，今年1月首度沒有收到任何新訂單，交機數也只有13架。去年同期尚未禁飛時，波音收到45份飛機訂單，其中8份是737 Max。

相形之下，空中巴士聲稱今年1月是近15年來表現最佳的1月份，淨訂單數達274份，同時交機數也有31架，與波音困窘的情況形成鮮明對比。

由於2018、2019年兩起致命飛安事故奪走346條人名，波音737 Max在去年3月份被停飛，今年1月宣佈停止生產。不僅收不到新訂單，每月都有客戶退訂，波音經歷有史以來最嚴峻的一場寒冬。

737 Max何時能重返天空？

近期接受外媒採訪時，1月接替米倫伯格（Dennis A. Muilenburg）上任的波音新執行長卡爾霍恩（David Calhoun）透露，波音預計最快將從今年6、7月開始讓737 Max重返天空。

為此，波音工程師正持續對被視為失事主因的操控特性增益（MCAS）系統進行搶修，並調整培訓飛行駕駛的軟體；同時波音也開始對737 Max進行飛行測試，以在不同的飛行條件下實驗新軟體的表現。

美國聯邦航空總署（FAA）署長迪克森（Steve Dickson）在近期舉辦的新加坡航空展上預估，737 Max可能會在未來數週內展開驗證飛行測試，不過同時也嚴詞聲明，當這架飛機重返天空時，它將經歷有史以來最嚴苛的審查，在他親自搭乘以前，絕不會簽字放行。

不過，即使FAA最終放行，在波音收拾完737 Max的爛攤子前，恐怕還要一段不短的時間。

波音行銷副總裁廷塞斯（Randy Tinseth）指出， 目前機庫內仍有約700架737 Max，光是令這些飛機悉數回到天空懷抱，估計就需要波音花費「好幾季」去善後。

另外，背負兩起致命事件的惡名，即使波音拍胸脯保證安全，有多少乘客願意重新搭上737 Max呢？目前沒有人敢下定論。

新飛機開發延宕，波音長期競爭力恐受影響

俗話說福無雙至，禍不單行。除737 Max事件外，波音還有一項更大的挑戰需要面對。在受737 Max影響的這段期間，波音完全延誤了民航機的開發進程，在與空中巴士的競爭之間，這可能於長期發展造成嚴重劣勢。波音原訂2020年推出的777X，在去年10月時將第一批交機日延後至2021年初。

對於波音瞄準的新中型飛機市場，他們過去曾大舉投入籌備一架被外界稱為797的新客機，但現在這架飛機可能面臨回爐重造的命運，卡爾霍恩1月份表示，他們將從一張白紙從頭開始。

空中巴士新機A321 XLR已於去年6年開放預訂，慢了一拍的波音很可能將在中型飛機的市場競爭上處於劣勢。 Airbus

值得一提的是，卡爾霍恩堅稱797回爐與737 Max事件沒有關聯，強調即便沒有737 Max的影響，他仍會做出相同的決定。倘若沒有737 Max事件干擾，波音是否會更快啟動回爐計畫？這點就不得而知。

與此同時，空中巴士已於去年6月開放新機A321 XLR的預訂，這架新客機暫定2023年正式商用。開發一架新飛機往往需要6至7年時間開發，波音的步調已嚴重落後競爭對手。

當然，波音也有可能將計就計，將797重新打造成針對完全不同市場的飛機，避開與A321neo XLR的直接競爭。畢竟先進入市場的優勢根深柢固，《CNN》指出，當航空業者針對特定取向購入飛機後，很少再購買其他業者的類似產品。

不過，波音現時的財務狀況似乎不太寬裕，今年1月才傳出正與銀行交涉貸款100億美元度過737 Max難關，在資金窘迫的情況下選擇將新機打掉重練，是不是一個明智的決定目前恐怕還很難說。

資料來源：CNN、CNBC、Fortune

責任編輯：陳映璇