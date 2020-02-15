以7,000萬來看，愛酷智能的Pre-A輪金額算是相當高。

行銷科技（MarTech）新創愛酷智能科技（AccuHit）宣布完成金額約7,000萬元台幣的Pre-A輪募資，主要領投者包含新安東京海上產險及交大天使投資俱樂部。

愛酷智能的執行長林庭箴表示，新一輪資金將用於擴大產品服務及強化技術優勢，同時將加速人工智慧應用的研發，並預計於2021年拓展日本、新加坡等海外市場。

目標：MarTech第一品牌

愛酷智能Pre-A輪新加入的投資人新安東京海上產險，將以策略投資合作的模式把行銷科技應用於旗下產品，並一同致力於新商業模式的創新計畫，協助愛酷智能於日本的海外業務拓展；交大天使投資俱樂部則協助AI人才媒合以及AI研發核心團隊的建立，透過產學資源合作，擴大MarTech在企業服務與研發的優勢。

愛酷智能主要產品為全方位的科技行銷解決方案，包含數據追蹤、整合使用者行為數據，以及AI應用於行銷的解決方案等，截至2019年已累積近百家企業客戶，其中80%為訂閱用戶，應用領域包括百貨通路、醫藥、產險、展會、旅行社等。

在2019年，愛酷智能同時入選第一期微軟新創加速器（Microsoft for Startups）與首期的資誠創業成長加速器（PwC’s Scale-up），並與微軟、LINE有合作關係，以官方技術合作夥伴身份協助企業數位轉型。

此外，愛酷智能表示，將與微軟建立全球共同銷售機制，以自行研發的AccuNix一站式行銷科技平台結合微軟Azure雲端資源、雲端運算、機器學習等領域的研發，以擴大企業的行銷整合應用，持續深化在LINE、Facebook等平台上的對話式商務技術，並以MarTech第一品牌為未來目標。

新安東京海上產險與愛酷智能早有合作

2019年開始，新安東京海上產險與愛酷智能就有多項合作案，也積極透過與新創合作、投入AI技術進行數位轉型。如「保單辨識」的功能，採用了愛酷智能的AI解決方案，消費者只要拍下汽車險保單上傳，系統就會啟動文字萃取分析，將資料自動帶入必填的欄位中，大幅降低填寫保單的時間。

因此，本次新安東京海上產險加入愛酷智能的投資人行列，相信是在合作中看到了更多的潛力與未來。

近7,000萬元台幣的Pre-A輪，在台灣相當少見

若綜觀2019年獲得Pre-A輪資金的台灣新創來說，金額通常在2,000萬元-3,000萬元上下，以愛酷智能獲得7,000萬元來說，是相當少見的高額Pre-A輪資金。

日期 企業 金額 輪次 2019/1 車麻吉 3,600萬 種子輪 2019/1 9floor 千萬 種子輪 2019/5 BZNK 近千萬 pre-A 2019/8 糖話生醫 百萬美元 pre-A 2019/8 果物配 近2,000萬 pre-A 2019/9 Eatgether 2,000萬 pre-A 2019/9 愛微科 約3,000萬 pre-A 2019/12 StyleMap美配 2,000萬 pre-A 2019年台灣新創種子輪至pre-A輪次

但平均來說，A輪資金幾乎都會破億，因此本次愛酷智能可以說是獲得「Pre-A以上，A輪未滿」的資金。

責任編輯：蕭閔云