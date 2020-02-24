官網SEO能幫助網站在Google的隨機搜尋結果，搶到比較好的搜尋排名，流量畢竟有限，如果想要得到更多的曝光、更多的流量，我們可以怎麼做呢？

我們一般所謂的官網SEO，主要就是透過一些做法，幫助我們的網站在Google的隨機搜尋結果，能夠搶到比較好的搜尋排名，進一步讓我們得到更多的潛在的商機。

這樣做Google的隨機搜尋結果，成效固然很好，也能得到很多的商業機會，然而總是還無法達到盡善盡美，其中的一個大問題就是流量畢竟有限，如果想要得到更多的曝光、更多的流量，我們可以怎麼做呢？

我們可以運用「全版位行銷」來突破官網SEO的流量瓶頸。

什麼是全版位行銷呢？

結合關鍵詞產出不同的內容，將這些內容發布在不同的數位媒體上，並且設法推廣這些內容以接觸更多的目標客戶，這就是全版位行銷的核心概念。而透過多重版位、多重曝光，突破傳統官網SEO的流量限制，則是全版位行銷的重要優勢之一。

我們如果只做官網SEO，在Google隨機搜尋結果頁面，做得再好，了不起就是第一頁第一筆，這樣效果畢竟還是比較受限。我們在Google上打一個關鍵字，搜尋結果的頁面上，除了隨機搜尋結果以外，還有哪些區塊是我們需要另外再經營的？

在Google搜尋結果頁面還有以下五種主要的區塊：

關鍵字廣告 本地搜尋結果 知識圖板 精選摘要 Google AMP

Google搜尋版位介紹

針對搜尋結果頁面的版位作簡單的介紹：

一、關鍵字廣告

關鍵字廣告是一個可以讓我們迅速觸及市場的方式，我們做SEO，畢竟它就是比較花時間，關鍵字廣告它畢竟就是廣告，我們如果能善用它，針對品牌和商品投放關鍵字廣告，就可以迅速且大量的搶得搜尋曝光。

關鍵字廣告。 連啟佑提供

二、本地搜尋結果

「本地搜尋」就是「地點加關鍵詞」，例如「高雄火車站 住宿」、「台中 瑜珈」…等等， 在實務上，我們甚至不需要指明地點，例如我們今天如果在台南用手機搜尋「沙茶火鍋」，由於Google 知道我們的位置，它就會直接給我們台南的沙茶火鍋餐廳，而不會是其他縣市的。

由於本地搜尋與我們的生活息息相關，它也是有實體店家的廠商必須要經營的重點，在SEO 業界也衍生了一個重要的旁枝-本地搜尋優化（Local SEO）。

本地搜尋結果。 連啟佑提供

三、知識圖板

知識圖板（Knowledge Graph）於2012年推出，它是Google的一個知識庫，透過語意檢索從多種來源收集資訊，以提高Google搜尋的品質。知識圖譜除了顯示其他網站的連結列表，還提供結構化及詳細的關於主題的資訊，讓用戶能夠一站購足解決他們的問題，而不必再到其他網站蒐集資訊。

企業可以透過品牌型或本地商家型的知識圖板來達到曝光效果。

連啟佑提供

【圖三】知識圖板

四、精選摘要

什麼是精選摘要呢？我們在Google 搜尋「煙燻妝怎麼畫」，上面有個區塊，它裡頭有一篇具體說明煙燻妝怎麼畫的文章，這個區塊稱為「精選摘要」（Featured Snippet），它佔據了搜尋結果頁面一個非常明顯的位置，而且跟底下的隨機搜尋完全沒有混在一塊，是個獨立的區塊，所以號稱「搜尋結果第零筆」。精選摘要是這兩年Google所力推的一個新型應用，再加上它能夠搶到搜尋結果頁面一個優先的位置，所以非常重要。

精選摘要。 連啟佑提供

五、Google AMP

我們在手機上搜尋「袋子印刷」，可以看到第一筆的結果出現閃電的記號，這樣的頁面我們把它稱為「Google AMP」 的頁面，Google AMP（Google Accelerated Mobile Page Project）中文叫做「行動網頁加速計畫」，因為很多人的行動網站速度都非常的慢，所以Google就推出了這項應用，由Google提供主機頻寬，網站只要負責把內容餵給Google 即可，這樣網頁在行動裝置上面被搜尋而且點擊時，就可以更快速的開啟，由於Google AMP是Google這兩年力推的重點計畫，導入Google AMP的網頁往往在搜尋時能有不錯的排名，所以我們它也是全版位行銷搶攻的重點。

Google AMP。 連啟佑提供

透過全版位行銷長期在網路上媒體堆疊與優化各種類型的內容，企業有機會把曝光和流量極大化，取得更好的成效，並且大幅降低付費廣告的成本。值此之故，企業應學習從單一網站SEO的思維進化升級，透過全版位行銷，優化搜尋版位打造屬於企業的搜尋通路，為企業長遠的數位行銷發展奠定基礎。

責任編輯：蕭閔云