區塊鏈技術將在未來5到10年翻轉金融、電競與零售等市場遊戲規則，看好該市場，新創公司–加密鏈–藉由整合區塊鏈與NFC技術的方式，加速區塊鏈應用普及化。

IOS13開放NFC讀寫標籤功能，低成本、高安全性，使冷錢包普及成為可能。 Shutterstock

在比特幣（Bitcoin）價格回升、各國央行對國家數位貨幣（CBDC）的態度明朗、智慧合約相關應用普及、NFC行動支付的普及，以及iOS13低調開放NFC讀寫標籤功能等事件的推波助瀾下，成立於2019年9月的新創公司–加密鏈科技–憑藉著核心團隊在軟體、硬體與服務的深厚能量，在短短兩個月的時間內研發出可支援比特幣與乙太幣的NFC冷錢包方案–Inigma，並計畫在今（2020）年中將Inigma推上Kickstarter與Indiegogo等國際群眾募資平台，扭轉消費者、交易所、企業夥伴對加密貨幣冷錢包的印象–不易攜帶使用且售價昂貴，一步一腳印的在全球舞台嶄露頭角。

加密鏈科技為什麼會選在這個時間推出Inigma？期望能達到什麼成效？

區塊鏈未來的應用除了傳統金融領域，在遊戲(虛寶有價化)、奢侈品(醇酒、寶石、藝術品)認證、智慧合約(動/不動產、商業契約)等項目，也存在許多著力點。 數位時代

加密鏈科技推Inigma 致力於普及化加密貨幣應用場域

「我們的目標是為區塊鏈應用服務打造對應的實體憑證，冷錢包只是第一步，接下來，還會有許多加值服務出現。」加密鏈科技執行長黃奕翔面帶微笑地表示，區塊鏈技術對未來的影響至關緊要，但若進一步細究其中發展，會發現，無論是加密貨幣或者是智慧合約等（虛擬）區塊鏈應用，都因為欠缺一個可以在真實世界使用的安全（實體）憑證，從而影響市場接受度與應用普及度。

「就像消費者持有的資產是以鈔票等實體憑證在真實世界中使用，以區塊鏈為基礎的加密貨幣也需要一個實體憑證。為加速普及化，這個憑證的『載體』不能太過昂貴，甚至，必須是民眾已經熟悉、在使用的產品，在這個思維下，NFC雀屏中選。」黃奕翔表示，有別於Ledger、Trezor與CoolWallet.S等既有冷錢包方案是以USB或藍牙技術進行簽名認證：消費者得在使用冷錢包裝置前先確認裝置有充足的電力且售價不斐（價格在100美元上下），Inigma是一個內嵌NFC晶片的輕薄型加密卡片，支援Android與iOS雙系統，只要消費者的手機有電，點選Inigma App即可掃描卡片進行交易，整個交易認證時間只要0.3秒，遠較其他方案（約2秒）為高，此外，可支援的加密組數多達12組，創造無限應用可能。

加密鏈科技團隊藉由豐富的產業經驗，使實體化冷錢包成為可能 加密鏈科技

為解決消費者因為加密貨幣冷錢包的售價過高與使用不便而導致的應用侷限，加密鏈科技的團隊成員憑藉著在聯發科、Garmin、NFC晶片廠的豐富軟體、韌體與硬體經驗，目標是基於目前的研發成果，於 2020年 推出如悠遊卡般大眾易於接受的冷錢包，讓消費者可以在真實世界中，自然而然地用加密貨幣進行各種消費，更緊密的整合實體與虛擬商業環境。

因應實體資產代幣化趨勢 Inigma以成為區塊鏈實體憑證為依歸

看好Inigma創造的未來商業（消費）場域，目前，不僅有加密貨幣交易所與加密鏈科技洽談合作的可能，還有來自娛樂等產業夥伴洽談合作事宜。不過，加密鏈科技著眼的世界舞台可不僅止於此（加密貨幣應用領域），看好諸如證券型代幣(STO) 與實體資產代幣化（Tokenization）等發展趨勢，進一步將觸角延伸至鑽石、醇酒、名畫與房地產等領域，將目前 Inigma 技術做為數位資產與實體世界的最佳橋樑，提供資產（代幣）持有者看得見、用得著的憑證，藉此創造、活絡更多型態的商業發展。

透過手機App綁定卡片與手機，需要轉移虛擬貨幣時再使用卡片感應做簽署，確保安全性。 數位時代

Inigma已可支援市面上主流幣種：比特幣(BTC)、乙太幣(ETH)、泰達幣(USDT)以及Inigma自行開發的Token 加密鏈科技

舉例來說，房屋持有者可以透過上鏈的方式，發行房產代幣（Token），同時，以Inigma作為資產憑證，與代幣持有者一起賺取房租、享受房屋增值利潤，甚至，房屋持有者還可以向這些代幣持有者收取房產管理費用等。

「在區塊鏈技術催生的未來商務中，商業模式將超乎你我想像，也因如此，一個方便、易用且安全的虛擬資產實體憑證十分重要，而這，也是加密鏈科技著眼的未來世界。」為搶得市場先機、催生更多應用服務的發展，加密鏈科技除積極深化Inigma的技術能量與可能應用領域，看好諸如證券型代幣(STO) 與實體資產代幣化（Tokenization）等發展趨勢，進一步將觸角延伸至鑽石、醇酒、名畫與房地產等領域，將目前 Inigma 技術做為數位資產與實體世界的最佳橋樑，提供資產（代幣）持有者看得見、用得著的憑證，藉此創造、活絡更多型態的商業發展。