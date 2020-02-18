Google、蘋果、Facebook高層陸續為即將發表的AI白皮書前往歐盟總部，這項可能成為第二個GDPR的新草案，將如何撼動科技巨頭？

繼4年前的《一般資料保護規範》（GDPR）之後，歐盟即將再次為科技巨頭投下震撼彈。歐盟目前正在起草人工智慧與數位經濟法案，預計本週就會對外公佈，各家科技企業均嚴陣以待。

先是Alphabet執行長皮蔡（Sundar Pichai）趕赴歐盟總部所在的比利時布魯塞爾，蘋果AI資深副總裁吉南德里亞（John Giannandrea）、Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也陸續前往當地，歐盟新法案的重要性可見一斑。

歐盟本週發表AI白皮書，可能將成未來各國標竿

歐盟預計將於2月19日發布《人工智慧白皮書》（AI White Paper）以及《歐洲數據戰略》（European Data Strategy）兩項新法案，據外媒估計範圍將涵蓋AI規範、平台監管、資料中心實現碳中和、鼓勵企業共享數據刺激創新等面向。

這項法案自去年歐盟新執委上任後，就已是既定項目。新主席烏爾蘇拉．馮德萊恩（Ursula von der Leyen）給予副主席瑪格莉特．維斯塔格（Margrethe Vestager）100天草擬新的AI法案，如今這個期限已經不遠。

有「矽谷最難纏敵人」之稱的維斯塔格所起草的AI白皮書，即將在本週對外公佈。 European Commission

對於像Google、Facebook、蘋果這樣在數位服務及AI技術涉入頗深，並作為未來重點發展方向的科技巨頭來說，這項法案重要程度可能不亞於當初的隱私法規GDPR。

AI被視為將來最具顛覆性的技術之一，然而法條規範卻始終跟不上技術發展的速度，如今歐盟即將進行通盤性的審視，外界認為可能將成為往後各國AI立法的標竿。

這樣情況並非沒有前例，巴西去年就借鑒歐盟2016年制定的GDPR，推出LGPD隱私法規。因此眾多矽谷企業都格外關注本次法案內容，未來在歐洲、甚至國際上AI技術的運用規範，可能都取決於歐盟法案怎麼為AI實務定調。

人臉辨識禁令取消，但草案能否周全業界仍然懷疑

AI正逐漸滲透進社會的各個角落，從語音助理、人臉辨識到自駕車，越來越多技術與AI脫不了關係。但維斯塔格曾在採訪中表示，AI存在著諸多疑慮，我們必須確保它能依據龐大數據做出正確的決策，並指出需有隱私規範、防範技術造成歧視的法條，企業也要能解釋AI運作的模式。

維斯塔格特別點出人臉辨識技術的疑慮，聲稱在這項技術滿佈我們生活周遭以前，必須對其做出限制。人臉辨識技術向來難避爭議，辨識有色人種準確度不如白人的情況下，更是逃不開種族歧視的質疑。

人臉辨識向來有歧視及不夠準確的疑慮，先前傳草案計畫禁止未來幾年在公共場合的使用，不過這項法條已從最新的草案中取消。 shutterstock

過去亞馬遜與美國執法單位的合作，便引起民權組織的反彈；而從社群平台收集臉部數據的新創Clearview AI，也被隱私團體及議員所抨擊。

今年1月時，AI白皮書的內容曾一度流出，其中就包含一項針對人臉辨識的規範，禁止未來3至5年內於公共場所使用人臉辨識技術，待釐清如何立法監管後才會放行。這消息曾引起Google、Microsoft的隔空論戰。

最新的草案中取消了這項人臉辨識禁令，維斯塔格透露，執委會暫時不會採取任何額外限制，並會思考該如何從歐盟的層級進行規管。同時強調AI白皮書會審慎考量對小型企業的影響。

但由於AI涉及層面之廣，這份不到100天起草的白皮書尚未發表就受到質疑。一概而論的法規被認為可能會令許多產業應用束手束腳，從自駕車、AI醫療診斷到語音助理，每個產業所需的規範都不盡相同。

中國有數據、美國有錢，而我們有意志

另外，歐盟這份針對AI起草的白皮書，不光是為了規範技術應用，也頗有政治上的意含。「中國有數據、美國有錢，而我們有意志（Purpose）。」維斯塔格說。她指的是歐洲在AI使用上的堅持，謹守過去維護民眾權益的道路。

與此同時，AI白皮書也將制約過去毫無節制大肆擴張的中美AI產業，這些科技巨頭未來都必須遵從歐盟規範，將該領域的主導權重新拉回一點到歐洲身上，也可能令部份歐洲企業佔有優勢。

但過猶不及，皮蔡1月曾警告，如果歐盟干涉太多，會對經濟產生長久的影響，「歐洲產業界接納AI的程度，對這塊大陸的未來至關重要，這點必須時刻謹記在心。」

歐盟即將發表的AI白皮書將如何撼動科技領域，讓我們拭目以待。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、紐約時報、Euractiv