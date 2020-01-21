Alphabet執行長皮查表達對AI產業必受到法規監管的看法，並強調任何的立法必須在「潛在危害」和「社會發展機會」取得平衡。

AAlphabet執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）投書《Finacial Times》，表達對AI產業必受到法規監管的看法，並建議立法機關可以制定一個框架規範AI產業，而 不要以各種嚴格限制影響AI技術發展 。

同時他也闡述臉部辨識和deepfakes技術可能將帶來的危險，並強調任何的立法必須在「潛在危害」和「社會發展機會」取得平衡。

皮蔡說：「AI可以改善數十億人的生活，因此不以嚴格限制來影響AI產業的發展才是人類最安全的選擇。」此言暗喻AI發展的好處大過負面影響，為了讓科技帶動人類生活的進步，必須要消化AI產業所帶來的必要之惡，例如臉部辨識的濫用。

皮蔡認為人工智慧需要受到法規監管，這是毫無疑問的，但唯一的問題是如何達到平衡及管理風險。雖然皮查建議AI發展需要法規限制，但他主張採取謹慎介入的方式，而不是直接限制AI產業發展。

皮蔡舉例解釋：「對於無人車等某些AI產品，應引入適當的新規定，但在醫療健康等其他領域，現有的法律框架就能有效規範，而不需要再給予更多限制。」

皮蔡說，Alphabet並非一家僅致力開發重要技術，而不管市場力量如何使用的公司，「我們有責任確保新技術能造福所有人，」而不能因為尚無法律監管就任意濫用，為社會帶來負擔。

Alphabet執行長這個位子讓皮查成為了世界上最重要的AI公司負責人，因此他在《Finacial Times》受到廣大關注，皮蔡在文章中也說，由於在AI法規對於科技公司在某些領域的發展仍有窒礙難行之處，因此全球統一的規範對達成全球共通標準是至關重要的。

目前，美國和歐盟對與AI法規的態度似乎有所不同，在美國政府為鼓勵創新發展，因此倡導輕度管制（light-touch regulation）避免過度限制；但是歐盟正考慮採取直接干預的方式，例如未來五年不可在公共場所使用臉部識別的禁用令。

事實上，美國與歐盟對一些領先議題或科技發展的看法若不同調，包括AI產業監管與數據隱私法規，都將為Alphabet這樣的全球公司帶來額外的成本和技術挑戰，因而促使皮查積極表達全球應有一致的態度來看待領先科技發展方向的立場。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge、Tech Crunch