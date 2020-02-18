武漢肺炎衝擊實體零售業，百貨公司人流驟降，新光三越、遠東SOGO為救業績，加速推動線上數位服務，抵抗疫情所帶來的影響。

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，公共場所人流量減少，百貨業者首當其衝。為減少疫情對營收造成的影響，百貨業者如新光三越與遠東SOGO加快啟動線上業務，紛紛推出宅配到府的送貨服務、新增網路商城的品項數量，希望藉此讓消費者在不出門的情況下，也能在線上輕鬆逛街。

新光三越推宅配、美食外送服務救業績

新光三越表示，公司已在近期規畫串連自有App的線上宅配送貨服務，正巧遇武漢肺炎疫情爆發，因此提前在App上新增「宅配商品專區」，提供免費的宅配服務，提供的商品則依據每家百貨門市而有所差異。

預計在本月20日起，新光三越也將把購物網站平台「beauty STAGE美麗台」整合進App中，並在既有美妝保養商品外擴增5大商城，包括3C家電、超市保健、兒童婦嬰、女仕專區、運動休閒等超過500項商品。

截至上個月為止，新光三越會員數量約為200萬會員，而App的下載量則為110萬次。隨著使用人數上升，新光三越也將於月底與兩大餐飲外送平台合作，在App上提供180個餐飲品牌（共250個小吃及餐飲專櫃）的外送服務，將百貨公司美食街放上雲端。

鞏固VIP客戶，SOGO推「到府選購」服務

至於遠東SOGO則表示將擴大與遠傳Friday購物平台的合作、並強化既有的SOGO iStore，搶攻這一波線上購物的商機。SOGO表示，自2月3日起，SOGO iStore推出防疫商品專區以來，業績已較去年同期成長超過300%。

因應武漢肺炎，SOGO也加強百貨公司的防疫清潔，把關員工的健康。 SOGO

事實上，SOGO本來就有提供HappyGo卡友在實體百貨消費滿千的「免費全台宅配」服務，而這也是過往周年慶期間許多顧客愛用的服務。

現在，針對VIP級顧客，SOGO更是推出了「Store2Door」服務。若VIP客戶對國際精品、美妝保養、3C家電類型商品有興趣，只要向品牌提出需求，SOGO便會派專人到府提供選購服務，讓貴婦不用出門，也可以享受購物樂趣。

在美食外送方面，SOGO也與外送平台Foodpanda合作，全台45家SOGO百貨專櫃美食，均可以透過Foodpanda外送到家。

武漢肺炎疫火燎原，持續影響各大零售業，百貨公司等實體零售商只好讓各項服務加速整合線上化，來度過這波疫情。

責任編輯：張庭銉