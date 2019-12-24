外界矚目已久的遠百信義A13，在12月25日正式對外試營運。對這棟籌備許久的新百貨，徐旭東的策略究竟是什麼？

信義區百貨之爭，再添參戰者。外界矚目已久的遠百信義A13，在12月25日正式對外試營運。全台首家的頂級威秀影城、獨家餐飲品牌、大稻埕老街意象都是賣點。

遠百加入後，信義區百貨數量上升到14家，群聚效應影響下，業界看好明年全區營收上看700億元，在這個全世界百貨公司密度最高的商圈，要站穩腳步絕非靠運氣，對這棟籌備許久的新百貨，徐旭東的策略是什麼？

亮點一：購物免提袋，智慧百貨「智慧」在哪？

地下4層、地上14層的遠百信義A13，由知名建築師姚仁喜設計，早在開幕前，徐旭東曾多次在公開場合，表示A13是一棟「智慧賣場」。

地下4層、地上14層的遠百信義A13，由知名建築師姚仁喜設計。 蔡仁譯攝影

根據業者說法，智慧商場以遠百App為核心，串聯各項個人化服務，除了線上DM、個人化推播、HAPPY GO Pay這些基本款功能，最大的亮點在於「館內物流Smart Pick」服務。

消費者購買商品後，如果想去吃飯、看電影，不想提大包小包，可以把商品先寄在專櫃，專櫃人員會統一送到7樓的專屬空間存放，要離開時再統一領取，App會推播提醒取貨資訊。

舉例來說，A消費者分別在不同專櫃，購買化妝品、鞋子，因為結帳時掃描會員App條碼，系統會知道這些商品是A的，會集中放在7樓專屬空間存放，消費者能依據會員資料取貨。

「館內物流Smart Pick」以會員App為基礎，透過資料整合做到服務創新，雖然沒有使用特別的科技技術，卻也成功提升顧客消費體驗。

遠東也升級POS機系統，讓資料與會員App無縫同步。結帳時能直接依照消費金額折抵停車、串接Smart Pick功能同步取貨資訊，也兼具蒐集顧客資料，分析數據的功能。

此外，館內也設有多組多功能互動螢幕，像是3D互動樓層簡介、3D立體全息投影、互動式遊戲設計，能在顧客搭乘電扶梯時，藉由多功能互動螢幕，即時提供消費資訊。

A13最大的亮點在於「館內物流Smart Pick」，消費者可以把購買的商品先寄在專櫃，專櫃人員會統一送到七樓的專屬空間存放，要離開時再統一領取。 蔡仁譯攝影

不過，上述智慧服務仍是圍繞在會員App，實際走在商場內，沒有感受到硬體設備太多的科技創新。

亮點二：拉長餐飲營業時間，讓百貨不再只有購物

去年（2018）全台百貨業雖然創下3,400億元營業額，成長率卻不到2%，主要原因是受到電商衝擊，因此各家業者紛紛提出新策略，創造消費者來逛百貨的新理由。像是新光三越透過空橋連接分館，創造「空橋經濟」；微風廣場主打高端客經營、獨家餐飲品牌、彩虹購物節，做出明確市場區隔。（不迷戀周年慶排隊人龍！微風用2絕招，抓住超級大戶和彩虹潛力商機）

說穿了，業者都是透過創造「體驗」，延長顧客停留在館內的時間，遠百A13把重心鎖定在餐飲。以往百貨一樓門面大多是國際名牌，A13則是請來鼎泰豐，以及千層蛋糕Lady M坐鎮。

以往百貨一樓門面大多是國際名牌，A13則是請來鼎泰豐，以及千層蛋糕Lady M坐鎮。 蔡仁譯攝影

全館上上下下共有超過40個餐飲品牌，其中更有不少獨家。像是全館占地最大的餐廳「旭集」，就是饗賓餐旅集團最新日本料理自助百匯品牌，業者表示，訂位已經滿到本月底。

全館占地最大的餐廳「旭集」，訂位已經滿到本月底。 蔡仁譯攝影

位於地下室的美食街，也以創下業界首例，打造大馬風格的用餐環境。

地下室的美食街，也以創下業界首例，打造大馬風格的用餐環境。 蔡仁譯攝影

先前新光三越、ATT 4 FUN都拉長部分餐廳停業時間，開啟「深夜食堂」戰場，A13擴大規模，位於4樓的餐廳營業到凌晨12點、14樓的餐廳營業到凌晨兩點，目的是希望拉長顧客停留在館內時間，讓A13不只是一個逛街購物的百貨，而是一個可以跟三五好友創造美好體驗的場域。

A13在四樓打造大稻埕老街意象，延長營業時間到凌晨12點，開啟「深夜食堂」戰場。 蔡仁譯攝影

亮點三：首家頂級威秀，連空氣都是香的

除了餐飲，業者強調A13超過五成都是信義區獨家品牌，像是占地120坪的樂高授權專賣店、占地135坪的SONY全台最大直營店。

占地135坪的SONY全台最大直營店，是一大亮點。 蔡仁譯攝影

最神秘的，莫過於全台第一間威秀影城頂級品牌「MUVIE CINEMAS」，跟相距一條馬路的威秀影城不同，MUVIE CINEMAS主打頂級體驗，引進4K雷射投影、隱藏式 7.1環繞音響，以及22公尺的巨型螢幕。

MUVIE CINEMAS並不會跟著百貨同時開幕，要等到12/31才會開始試營運。 蔡仁譯攝影

橫跨四個樓層的影城，一共有8個廳，標榜採用頭等艙規格的皮質座椅、香氛氣味空調、精緻餐點等體驗，要做出市場區隔。不過根據記者實際走訪，MUVIE CINEMAS並不會跟著百貨同時開幕，要等到12/31才會開始試營運。

電商夾擊，百貨走向OMO時代

回顧過去一年，主打高餐飲比例的微風南山開幕、經營18年的京華城結束營業，台北百貨業競爭日益激烈。

從經濟部數據來看，2018年全台年百貨營業額約3,400億元，光是信義區14家百貨商場，就創下700億元的驚人消費。

餐飲、獨家品牌只是攬客基礎，要在百貨業勝出，必須做出品牌特色、強化數位App體驗。這也是為什麼從台北101、微風廣場到遠百，紛紛推出自家App以及支付，整合停車折抵、累點、餐飲預約功能，藉由個人化服務，強化品牌忠誠度，台灣百貨業，將走向OMO（Online-Merge-Offline，虛實融合）新時代。

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責任編輯：陳映璇