早先在微風集團尾牙上，董事長廖鎮漢對2019年全年營收成功達到305億元，相當滿意，甚至對員工打出120分的分數，如今卻驚傳裁員三成，令外界大感意外。

連鎖百貨業者微風集團驚傳將大幅裁員近30%員工，預估超過百人年後失業，微風對此並未否認，僅表示是「依例」進行年度內部人力組織調整，並強調，集團和新事業體持續拓展，將持續招募更專業專精的人才，由於此次精簡人事的比例較往年高出不少，市場都在看其他百貨業者的動向。

對此，百貨龍頭新光三越、遠百（2903-TW）及其轉投資遠東SOGO百貨均表示，並未有裁員計畫。

由於微風非上市櫃公司，從其大股東黑松（1234-TW）財報觀察，黑松去年前3季財報認列獲利約7,600萬元（持股25%），亦即微風去年前3季獲利僅約3億元左右，明顯差於同業如遠百（2903-TW）的11.45億元。

遠百信義A13在去年12月25日正式對外試營運，讓信義區百貨之爭，越演越烈。 程倚華攝影

然而，日前在集團尾牙上，微風董事長廖鎮漢樂喊去年全年營收成功達到305億元，年增40%，今年挑戰310億元，甚至對員工打出120分的分數，並宣布年終獎金給出2.5-7個月水準，卻在年後隨即大規模裁員，令外界相當意外，恐怕也將使內部氣氛更加低迷，未來招募人才的狀況有待觀察。

早前在微風集團尾牙上，微風董事長廖鎮漢對去年全年營收成功達到305億元，相當滿意，甚至對員工打出120分的分數，如今卻驚傳裁員三成，令外界大感意外。 高敬原攝影

事實上，微風近年來展店相當快速，2014年首度插旗北市信義區開出微風松高，隔年開出微風信義，去年初更是大張旗鼓開出微風南山，6年來一口氣開出8個據點，且全數位於台北市，儘管展店速度快，但承受高額租金也令其獲利狀況一向受到同業和外界的質疑。

責任編輯：蕭閔云

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