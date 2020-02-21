汽車市場逐漸萎縮，日本汽車大廠Nissan在美國推出訂閱服務，用戶只需要月繳約2萬元，就能每天換車開，這樣的方式你買單嗎？

「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」的價值觀，在訂閱制當道的時代漸漸滲透進各行各業。日本汽車大廠Nissan（日產）也於本周表示，將於美國推出汽車訂閱服務，提供用戶每天隨意換車開的自由體驗。

這項計畫名為Nissan Switch，目前只計畫在德州休士頓區域推出，方案依照可使用車種月費分為699美元（約2.1萬元新台幣）及899美元（約2.7萬元）兩個層級，不過初次加入會員需要另外支付495（約1.5萬元）美元的會費。

「戰神」GTR也在可駕駛清單內

根據官方新聞稿，現時公布的可駕駛清單比較有限，699美元支援車款包括Altima、Rogue、Pathfinder、Frontier；899美元額外再提供LEAF PLUS、Maxima、Murano、Armada、TITAN、370Z；若想體驗赫赫有名的戰神GT-R，則需要每天再支付100美元，並且限制最多連續使用7天。

699美元聽起來好像不便宜？根據媒體統計，美國前25大都市圈的民眾，平均每月需要繳納376美元（約1.1萬元）的汽車貸款，以及支出238美元（約7,000元）的汽車保險費用，這還不包括其餘任何的保養、清潔費用。

Nissan期望新推出的訂閱服務，能滿足民眾在平日與假期對汽車不同的需求。 via shutterstock IgorGolovniov

相對地，Nissan Switch訂閱內容還涵蓋 換車 、 清潔 、 保險 、 道路救援 及 定期保養 等養車的經常性支出。

Nissan Switch顧名思義，這項服務主打的便是用戶能自由更換車輛，改變每天的風格。訂閱期間用戶只須透過官方App發送換車要求，便能在服務區域內的任何地點進行更換。

Nissan北美對外事務副總裁安德魯．泰維（Andrew Tavi）表示，Nissan Switch是公司對汽車業務的一個嶄新嘗試，用戶不必為此負擔長期的付款壓力（分期付款），這項新推出的服務為那些平日需要轎車上班，假日想要坐著SUV全家出遊的民眾，提供了更具彈性的選擇。

汽車萎縮市場救命丹！愈來愈多品牌加入訂閱行列

汽車訂閱已逐漸在傳統車廠間形成一股風潮。其中一個原因在於汽車市場正逐漸萎縮，根據《MarketWatch》的資料，2019年1月至10月全球汽車銷售同比下滑12%、約減少800萬輛車。

為了彌補銷售上的缺口，愈來愈多業者開始推出汽車訂閱服務，試圖從租車業者、乘車服務盤子中分食蛋糕。截至去年11月為止，全球共有20多家汽車品牌推出訂閱服務，提供約70種車款給用戶駕駛。

舉例來說，賓士早於2018在美國部分城市推出Mercedes-Benz Collection訂閱服務，雖然用戶同樣須繳495美元的會員費用，但每月訂閱價格較Nissan高出許多，分為1,095美元、1,595美元、2,995美元等多個層級。

各大車廠近年紛紛推出汽車訂閱服務，試圖搶攻口袋較不寬裕的年輕族群。 shutterstock

其餘如BMW、保時捷、奧迪、凱迪拉克、Volvo等多家知名車廠也都有提供自己的汽車訂閱服務。

汽車訂閱服務主要瞄準的是25至34歲的年輕族群，這個世代的民眾已相當習慣按月付費的形式，加上因為經濟因素，初入社會的年輕人買車比率較低，是各個車廠開創新收入來源的潛在客群。

不過，Uber等乘車服務在美國非常興盛，輔佐共享單車、滑板車移動已經相當便利，相較之下，昂貴許多的汽車訂閱服務，能否扭轉年輕人的生活習慣或許還有待觀察，至少從多數車廠有限的服務範圍可看出，大家都還沒什麼把握。

另外，外媒《Fortune》認為，汽車訂閱服務可能打破過去車廠與經銷商的關係，民眾可以繞過通路直接與品牌訂閱，導致經銷商收入減少。這並非無稽之談，加州汽車經銷商組織就曾向當地政府陳情，要求禁止Volvo提供汽車訂閱服務。

資料來源：Business Insider、Fortune、MarketWatch

責任編輯：林美欣