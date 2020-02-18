微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates ），最近入手人生第一輛電動車，他不是選擇特斯拉（Tesla），而是保時捷Taycan

「真的很酷！」微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），近期在與YouTuber MKBHD的訪談中，透露他買了人生第一台電動車，也分享對於電動車優缺點的看法。

入手首輛電動車，比爾蓋茲：很貴、酷

從微軟退休後，比爾蓋茲把大部分時間花在慈善上，尤其關注氣候與疾病問題，與此同時，也持續關心新科技發展，在Netflix影集《蓋茲之道：疑難解法》中，比爾蓋茲就曾分享隨身包包中，總是放上幾本最新讀物，像是區塊鏈、人工智慧等書籍，有空檔時就會閱讀精進。

在與MKBHD的訪談中，他提到隨著電動車越來越受到市場歡迎，已成為有效減少碳排的方式之一，興奮地表示：「我剛剛拿到一台保時捷（Porsche） Taycan，這是一台電動車，我必須說這是一台很貴的車，但真的很酷，這是我的第一台電動車，我非常享受。」

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates ），最近入手人生第一輛電動車—保時捷（Porsche） Taycan。 Porsche

比爾蓋茲並沒有選擇特斯拉（Tesla），是因為一直以來都是保時捷的車迷。根據美國公告的售價，保時捷Taycan基礎款要價150,900美元起（約新台幣474萬元），Turbo S車型更要價185,000美元起（約新台幣581萬元），等於一台基礎款的Taycan就可以買快三輛特斯拉Model 3（約新台幣160萬元），難怪連比爾蓋茲都說貴。

看電動車發展，價格、續航力是觀察重點

除了價格，比爾蓋茲也分享他對現在電動車發展看法。他認為，主要問題還是人們對於續航力的焦慮。

事實上，包括特斯拉以及其他車商，電池技術都已經大幅改善，一般城市內通勤都不成問題，加上快充站、充電站密集布點，「里程焦慮」問題已經大幅改善。比爾蓋茲認為，現在的關鍵是，續航力能否再提升？「 如果要長距離移動，就會需要充電，充電站的普遍性、充電的時間仍有改善空間 。」

除了對環境更友善，比爾蓋茲也觀察到電動車許多好處，像是不需要付油錢、維修保養費用也大幅減少。他認為，電動車的發展趨勢已經成型，未來10年內價格只會越來越親民。

蓋茲也被圈粉！保時捷電動車融入跑車DNA

比爾蓋茲購買的Taycan，是保時捷旗下第一款純電動車，今年第一季於全球開賣，台灣也在上市名單中。

從外觀上，可以發現許多經典保時捷跑車元素，像是一體式尾燈、可樂瓶車身等設計。駕駛艙內容融合大量科技元素，整個駕駛艙由三塊銀幕組成，儀表板完全數位化，以一塊16.8吋全數位螢幕顯示資訊。

融合跑車DNA的Taycan，還沒上市前就受到外界討論。 Porsche

融合跑車DNA的Taycan，還沒上市前就受到外界討論，不過在電動車的能源效率上，卻遠遠不及對手Model S。美國能源局（EPA）先前曾做過測試，Taycan Turbo里程約 321 公里，遠遠不及特斯拉 Model S 標準版的450公里。

也就是說，特斯拉無論在價格、充電、里程上都比保時捷更有優勢，比爾蓋茲會看上Taycan，除了他本身對於保時捷的喜好，汽車的細緻度、工藝，或許也是考量的重點。

責任編輯：陳映璇