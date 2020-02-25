從西洋棋到德州撲克、圍棋到麻將，人類在AI攻勢下節節敗退，然而，稱霸棋牌領域只不過是AI進軍人類世界的第一步。

打麻將，就怕三缺一，那就找機器人來湊個牌咖如何？就像電視上常見、逗趣的線上麻將遊戲廣告一樣，當真人不夠用時，網路世界隨時可以頂上。牌咖是有了，想追問的是機器人的牌技到底行不行？就只是來幫忙殺殺時間、還是真有本事？這點似乎不用太擔心，前幾年AlphaGo才風風光光打敗人類棋王、制霸圍棋界，區區麻將應該難不倒機器人吧？

2016年韓國職業9段棋士李世乭與AlphaGo的對弈，當時AlphaGo以4勝1敗擊敗李世乭。 AFP

這可就難說了！麻將和圍棋有個非常根本的差異，對圍棋來說，下棋時所有的落子全都攤在盤面上，兩位棋手接收到完全相同的資訊、不多也不少，端看誰能針對當前的形勢作出較佳的判斷，誰就能取得先機。相較之下，麻將的牌是隨機的，除非是出老千，每一家事先都不會知道會摸到什麼牌，這就是所謂的訊息不完全遊戲，所以呢，如果手氣真的超級背，就算你是電影《嚦咕嚦咕新年財》中的一代雀聖、人稱麻將俠的劉德華，也可能一個晚上都胡不了一把！

但麻將俠就是麻將俠，多打幾個晚上，他仍然會是最終的贏家，靠的是什麼？縱使資訊不完全，還是有跡可循，檯面上已經有多少張各式花色的牌，上下家一路又打過什麼牌，掐指一算，胡牌機率最高的組合也就呼之欲出，再加上善於察言觀色，誰在聽牌、誰還早呢，心中也就有個底，也因此人家麻將俠的勝算硬是比我們高！如此說來，麻將高手無論在技術與心理層面上都要有過人的巧思，咱們機器人學得來嗎？

不讓AlphaGo專美於前，就在去年8月底微軟亞洲研究院正式發表麻將AI「Super Phoenix」，經過一番廝殺之後，立馬擠進日本知名麻將網站天鳳的排行榜，堂堂成為萬中選一的高手，它究竟是如何辦到的呢？相較於同樣屬於資訊不完全遊戲的德州撲克，麻將更是複雜，包括8張花共有144張牌，如果是打16張的台灣牌要湊成五個三張組合加上一對將（廣東牌是13張），可能性多到有點嚇人！

二話不說，所有AlphaGo會的招式全都找來，包括深度學習、蒙地卡羅搜尋、牌譜剖析等一一採用，只是要謹記，一定要加入「機率」這個元素來應付牌局中種種不確定的變數。經過大量的實戰測試、飽覽各類麻將資料庫之後，憑它那無人可擋的精算、記牌能力以及對各式牌型的精準掌握，終於練就一身絕技，身為訊息不完整遊戲的終極門神，麻將所立下的天險就此陷落。

那人類有無可能利用心理戰扳回一城呢？這一點機器人可就沒輒了吧！牌桌上的勾心鬥角，應該是人會占上風吧！但相對地，沒有情感的機器人是不是也比較不會受到情緒波動、得失心的影響呢？而且大家真的覺得機器人完全不會耍心機嗎？

台灣科技大學資訊系的戴文凱教授就突發奇招，推出會調侃牌友的麻將AI，邊打牌、還會邊說垃圾話，比方說，當它判斷出下家想聽的牌可能是絕張，就堵你一句：「想要海底撈月？門都沒有！」是不是很白目、討人罵？有個嘴賤的牌搭子打起牌來應該會很熱鬧，說不定還可藉此擾亂對手，這算不算是另類的心理戰呢？

從西洋棋到德州撲克、圍棋到麻將，眼下人類一路敗退，也讓人不得不承認，在棋牌的世界裡AI就是老大，既然打不過人家，那該如何面對呢？旅日圍棋名宿、長期關注圍棋AI的王銘琬就曾自嘲地說，AI棋下的好，但被問到為何會下出某手棋時，卻說不出個所以然來，還是得靠人類棋士來幫忙解盤呢！ 換句話說，人類搖身一變、成為機器人的代言人，說起來這倒也不失為一條出路，只是會不會有點心有不甘呢？

但話說回來，就算AI終究能打敗劉德華、取得麻將俠的封號，那又如何呢？一個很會打麻將的AI到底有什麼用啊？用處可大著呢！想想看，如果能在爾虞我詐、充滿變數，資訊又不完整的牌局中取勝，你覺得它有沒有機會在國際金融、股票市場上有所斬獲呢？ 所以，可千萬不要低估一個會下棋、打麻將的AI，這些遊戲只不過是它全面進軍人類版圖的第一步罷了！

責任編輯：陳建鈞

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