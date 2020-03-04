新型冠狀病毒疫情蔓延至美國，在家工作員工日增，電商、線上娛樂、虛擬醫療平台等服務卻因禍得福，市值節節攀高。

新型冠狀病毒疫情蔓延至美國，確診人數節節高升，口罩、酒精等避免感染的產品供不應求，彷彿回到一個月前的台灣。

科技大廠為保護員工的健康及安全，除了開始限制員工的差旅，也紛紛公告遠端工作、在家工作的政策，強力建議員工遠離擁擠的大眾交通工具和密閉的會議空間，包括Google、Twitter等公司。

在人人自危的氣氛下，不僅員工開始在家工作，一般消費者更是開始減少外出或旅遊的機會，導致餐飲業、旅遊業、航空業、展會行業等在過去幾周的收入嚴重受挫；然而曾被稱為「影院殺手」的Netflix，在今年的的市值已上漲了15％以上，而去年才在美國上市的線上會議平台Zoom，今年以來的市值更是已增長2倍，而協同作業工具Slack也同樣獲益。

投資公司MKM Partners甚至公布「居家指數」，列出33家可能因疫情而受益的公司，除了廣為人知的Facebook、Netflix和亞馬遜之外，包括遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）、運動器材製造商Peloton、和食品配送服務GrubHub等等。此外，由於美國就醫昂貴，提供患者與醫生進行視訊問診的虛擬醫療保健公司Teladoc的股價，在今年以來也上漲50%。

因禍得福的還有電商平台亞馬遜，肇因於消費者更加依賴線上購物，不論是採買生活雜貨或娛樂內容，使業績收入持續增長。

與此同時，亞馬遜也趁勢宣布縮短當日速達服務的時間，從居住在費城、鳳凰城、奧蘭多、和達拉斯等特定城市的Prime會員開始，下單後將透過這些城市周圍的「小型配送中心」發貨，僅數小時就能完成送貨到家。亞馬遜表示小型配送中心約有10萬平方英尺，是傳統配送中心的十分之一，目前約有300萬種商品可符合當日速達服務。

亞馬遜趁勢在疫情期間，宣布縮短當日速達服務的時間，從居住在費城、鳳凰城、奧蘭多、和達拉斯等特定城市的Prime會員開始。 Amazon

當日速達與當日送達（same-day delivery）的操作方式略有不同，若Prime會員選擇當日速達，需要在下單時選擇交貨的時間段，同時可以透過Amazon.com查看商品多快可送達家門口。

此外，當日速達還接受Prime會員全天購物，Prime會員若想在第二天早上收到商品，可選擇「早上8點前送達」的送貨選項，外送員多半會在凌晨期間寄送商品，滿足Prime會員的需求。

資料來源：CNN、Business Insider、Tech Crunch、The Verge