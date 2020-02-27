受到新冠病毒疫情蔓延的影響，線上會議軟體Zoom近期活躍用戶人數大增，相比2019年每月活躍人數大增21%，用戶每日通話增加17％。

新型冠狀病毒疫情持續對更多國家造成影響，許多企業為了讓員工減少通勤或免於和多人處於密閉空間的情況，紛紛開放遠距工作的工作形式，讓員工透過會議或視訊軟體進行工作所需的協作交流。在此情況下，獲得香港首富李嘉誠及Yahoo創辦人楊致遠相繼投資的線上會議軟體Zoom近期活躍用戶人數大增，相比2019年每月活躍人數大增21%。

Bernstein分析師贊恩·克雷恩（Zane Chrane）進一步分析第三方數據後，在給客戶的報告中表示：「由於企業積極防範疫情對員工的影響，使得Zoom的下載量和互動率均有明顯的爆發。在過去30天內，平均每日下載量就比之前的30天內成長了90％，用戶參與度更高，這可以證明用戶每日通話增加了17％，平均通話時長增加了3％。」

根據Bernstein Research市調分析指出，Zoom在今年截至目前為止的每月活躍用戶人數約達1292萬人，相比去年全年平均每月活躍用戶人數約增加21%，其中每月活躍用戶人數增長量達222萬人，比起去年增長量為199萬人有明顯增加。Zoom方面並未針對Bernstein Research市調分析結果做任何回應，另外也未公布具體用戶人數等細節。

近期新型冠狀病毒疫情在美國升溫，美國疾病管制與預防中心警告疫情可能在美國境內擴散，此舉不僅影響今年上半年多個大型展會活動舉辦，包括已宣布停辦的Facebook Marketing Summit及多個廠商退出的遊戲開發者大會（GDC），同時也影響各大企業原訂舉辦的會議論壇等等，使Slack、Asana、微軟Teams等線上協同作業工具，以及諸如Skype、Zoom等視訊會議軟體瞬間用戶大增。

此外，隨著疫情蔓延，AR、VR廠商也提出虛擬參會的解決方案。日本KDDI日前宣布攜手智慧頭戴眼鏡裝置廠商NrealLight及美國Spatial Systems，藉由5G網路搭配細膩視覺方式，讓更多人能以虛擬實境或擴增實境方式參與線上發表會或是線上研討會。另外，包含NVIDIA、Facebook或HTC也均藉由虛擬實境方式，透過在虛擬實境中建立虛擬人偶，並且能與個人肢體動作、臉部表情連動，藉此實現線上更真實的「面對面」互動，同時也能透過虛擬物件輔助更直觀的線上討論。

資料來源：CNBC、Market Watch

責任編輯：蕭閔云