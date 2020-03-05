與台南市政府合作，是KLOOK第一次在台灣與地方政府的深度合作，雙方將共同投入資源行銷台南。

旅遊體驗電商平台KLOOK於5日宣布，與台南市政府簽訂合作備忘錄（MOU），結合公部門與KLOOK雙方的力量和資源推動台南當地觀光旅遊發展。

台南市政府將扮演媒合的角色，連結在地旅遊服務商家與KLOOK；KLOOK也將提供免費數位工具協助輔導商家數位轉型，並陸續整合台南旅遊商品上架至KLOOK平台， 預計今年6月底前，將有超過100種台南在地旅遊體驗商品上架 ，包含近郊景點、在地特色體驗、門票、交通接駁與當地美食。

台南與KLOOK合作案，創下縣市政府首例

台南擁有相當豐富多元的歷史底蘊、自然美景與在地美食，已漸漸成為國內外旅客深度體驗台灣的首選之一。而KLOOK自創立的6年來，台灣一直是KLOOK的前三大市場，自2019年開始也啟動了擴大投資台灣的計畫，預計在3年內追加投資20億台幣，擴大徵才、強化夥伴關係，及優化台灣旅遊市場，希望讓更旅客體驗台灣的美好。

與台南市政府的合作，是KLOOK在台灣第一次與地方政府的深度合作，也是持續落實「投資台灣」的計畫之一。

KLOOK執行長暨共同創辦人林照圍表示：第一個合作城市選擇台南，除了看好台南的觀光潛力之外，更在與市府洽談的過程中，發現雙方的想法相當一致，很快地就敲定後續的合作方案。

台南市長黃偉哲表示：與KLOOK的合作創下全國縣市政府之先，也呼籲業者投入數位轉型的行列。 KLOOK

台南市市長黃偉哲則表示，與KLOOK的合作案創下全國各縣市政府首創案例，展現台南發展觀光產業的決心。同時他也呼籲台南的旅遊業者與商家踴躍加入合作，趁此機會將平常無暇改善的地方，包括旅遊產品、教育訓練、旅遊服務等都積極進行優化，準備迎接下一波旅遊高峰。

在台南市政府與KLOOK的合作中，除了協助商家數位轉型、上架台南在地的旅遊商品、挖掘更多台南當地人才知道的私房景點與行程外，KLOOK也將聯合台南市政府的資源，對外行銷台南，目前以推廣國旅為最優先。

不過，KLOOK表示，考慮目前疫情變化快速，計畫隨時都會調整以因應市場的變化，具體投入的行銷數字暫時無法透露。

但確定的是，會與台南市政府一起做好迎接亞洲旅客在疫情趨緩後，來台觀光的準備。KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示：KLOOK將負責策劃線上與線下活動促銷、台南旅遊攻略文撰寫、社群影音拍攝推廣、新聞稿推廣台南小眾隱藏版景點等方式，從活動、內容、公關三方面將台南在地體驗介紹給國內外旅客。

由市政府聯繫商家，KLOOK行銷與專員協助

具體來說，初期會由台南市政府聯繫在地旅遊商家，並初步溝通了解商家的意願後，再安排KLOOK進行後續洽談。同時台南市政府也會與KLOOK商務開發團隊共同舉辦實體說明會，面對面溝通後安排、輔導商家使用KLOOK平台與產品上架。

而KLOOK商務開發團隊，也會以「專人協助」的方式，協助台南在地商家開設專屬的帳號密碼，並教學如何使用數位工具（KLOOK商戶版App與PC用兩個不同介面），包含系統可即時查詢/確認訂單、調整庫存、查看用戶評論及反應、對帳以及掃描電子憑證即時核銷，有效整合搜尋預訂付費和兌換等環節，專人輔導教學後也會提供檔案給商家閱讀參考。後續隨著合作開始，KLOOK也會安排專人協助解決商家問題、幫助商家成長。

目前在KLOOK上已有相當多熱門的台南商品，包含台南奇美博物館、台南十鼓仁糖文創園區、旗袍體驗、台南傳統市場與美食體驗、藍染生活小物手作體驗等，近期將上架更多獨特的台南體驗。

責任編輯：林美欣