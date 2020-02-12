武漢肺炎席捲國內旅遊業，山富卻反其道而行，要在三月上旬登錄上櫃。6成業務都來自日本線的山富認為，中港澳團的停擺，對他們的影響相對有限。

春節前夕爆發的2019武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情對旅遊業者來說是一大重擊。然而國內旅遊業者山富旅遊（2743）態度審慎樂觀，並由董事長陳國森於今（12日）招開上櫃前業績發表會，計畫於三月上旬如期上櫃。

武漢肺炎已對國內旅遊業者造成相當大的衝擊，雄獅旅遊表示，截至四月底以前取消的中國、港澳旅遊業務已影響公司約24.6億元的營收，占雄獅去年全年營收的8%。同樣傳出災情的，還有至二月底影響營收約6,700萬元的五福，以及同樣至二月底，影響營收約2,850萬元的鳳凰旅遊。

山富旅遊董事長陳國森不畏武漢肺炎疫情，將如期於三月上旬上櫃。 蔣曜宇攝影

山富則預估到四月底前，中港澳業務的減少將影響約8,000萬元營收。 但山富表示，他們的日本業務占營收六成，中國業務僅占約一成，不是主力項目、影響有限。若以2018年約52億的總營收來看，8,000萬元的損失約占1.5%，比重不大。

日本東北、越南峴港撐場，山富預期暑假會恢復正常

陳國森表示，針對疫情的影響，他持審慎樂觀的態度。沒有中港澳行程，山富也備齊獨家的日本東北路線，將於3月底開始推出由虎航直飛新潟、仙台的行程，遊覽佐渡島、青森等較新鮮的日本旅遊景點。

發言人廖恭德也說，星宇直飛的越南峴港在澳門線暫停後，原本一週飛兩趟會在下個月開始變三趟，2.6萬元左右的價位也至少降了一萬，成為民眾的替代選項。

山富旅遊今年力推獨家的日本東北行程，望能提振疫情下受打擊的旅遊風氣。 蔣曜宇攝影

廖恭德表示，他覺得這次的情形沒有2003年SARS期間來得慘淡，他發現客戶都自動將行程延後到五、六月，目前也已經看到六月有許多訂單進來，他預估下半年可能會有爆炸性成長，暑假旺季或許能恢復正常。

不會放無薪假！山富員工要忙著推動數位化策略

陳國森也強調，他們不會因為疫情影響而祭出無薪假等措施。畢竟，對成立31年的山富旅遊來講，今年可說是相當忙碌的一年。面對線上旅行社（Online Travel Agent, OTA）崛起，傳統旅行社如山富預計在今年展開數位化的因應措施。

山富指出，許多新創的旅遊業者及OTA多提供單一服務。例如，Skyscanner是機票比價平台；Agoda、Hotel.com是飯店比價平台；KKday、Klook提供單一體驗行程。今年山富希望將機票、訂房、自由行程預定、交通票券、航班延誤補償申請等服務透過API串連，全部整合起來提供一站式服務，該網站預計於今年9月上線。

此外，山富也在建立精準行銷的後台系統，希望導入大數據分析及智能客服等技術來優化行銷策略，這部分也將於3月底時上線。隨著這些智慧化系統逐一到位，山富也預計下半年自由行的業務可以大幅增長。

歷經SARS的陳國森表示：「旅遊是硬需求。」衝擊會有，但是短期的，疫情過去後，人們自然會回歸常態生活、做更多旅遊的規劃。

責任編輯：陳映璇