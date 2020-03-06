面對武漢肺炎的疫情衝擊全球經濟，AMD執行長蘇姿丰主持2020分析師大會時，仍不改原先的預測、認為今年銷售額依舊能上看3成成長，AMD靠的是什麼？

武漢疫情近期正從亞洲擴散到歐美各國，美股的表現反映了當地市場對於這隻「黑天鵝」的不樂觀，但AMD的CEO蘇姿丰（Lisa Su）除認為疫情僅會「適度（modest）」的影響，對於短期跟長期的表現上並不會有衝擊外，更仍樂觀地表示，今年的表現將維持原先的財測、第一季17.5-18.5億美金（約合525-555億新台幣），全年銷售額更將力拼28-30%的成長。

蘇姿丰認為疫情對AMD或有適度的衝擊，但是短期、長期來看都不會有太大的影響，第一季財測跟年度的銷售額表現，他仍依舊維持原樣。 AMD

其中的亮點是：蘇姿丰喊出在接下來4年（2023年時），AMD都將維持20%的營收年複合成長率(CAGR)，較過去平均5年的複合成長率14%再成長，其中資料中心營收貢獻從2019年15%，到2023年將大於30%，以此簡單推算，2023年AMD就期望資料中心業績能是2019年的7倍以上。

市場甚至預期2020年AMD的資料中心業績有機會倍增。究竟蘇姿丰吃了什麼定心丸能對於AMD的今年表現如此樂觀？

第一顆：供應鏈不受疫情影響

美國時間5號下午，AMD舉辦了一場分析師大會，會議中蘇姿丰從市場與供應鏈面分析表示，除中國市場的需求有略顯下滑外，其他地區在基礎建設的需求超乎他們的預期，其中更直指資料中心的晶片市場；另外，她也提及了目前供應鏈依舊是非常強勁（very robust），儘管主要是依賴中國、台灣跟馬來西亞，但目前產能都在逐步復甦，而AMD仍做好萬全準備並採取相對應的動作，武漢疫情不會影響AMD在供應鏈這端的運作太大。

除了大陸需求有受到衝擊外，其他市場在基礎建設上需求比預期強勁、供應鏈包括中國、台灣以及馬來西亞都逐步復甦，是AMD面對疫情的一顆重要定心丸。 shutterstock

此外，會議中蘇姿丰也揭露了目前AMD在包括筆電、桌機或是資料中心的佈局與產品規劃。隨著新製程的協助或是新架構的導入，讓AMD持續在競爭對手英特爾製程卡關的情況下，不停在市場搜刮份額，而對於GPU的市場也沒有收手。

第二顆：Zen 3架構處理器挾7奈米年底問世

從今年1月法說會時揭露的財報發現，PC端的業務（包括顯示卡跟PC晶片）營收來到16.6億美金（約合498億新台幣），比前一季相比要高出30%，這主要歸功於Ryzen處理器以及Radeon遊戲GPU的強勁銷售。

針對桌機、筆電的市場，蘇姿丰也將相關的處理器時程揭露，預計將於年底問世搭載擁有7奈米處理器、Zen 3架構的第四代Ryzen處理器，以及擁有5奈米的Zen 4架構也正在佈局，面對競爭對手英特爾、AMD也做好萬全準備。 翻攝AMD簡報

這次會議上，蘇姿丰也揭露了目前Zen架構的時程表，去年AMD靠Zen 2的7奈米打響了市場的熱度，針對Zen 3的技術上依舊採用台積電7奈米的先進製程、目前預計年底時可以問世，而Zen 4則預計將採用台積電5奈米的技術、或將於2021-2022年問世。

Zen 3架構主要可以協助AMD推出Ryzen 4000桌上型處理器的晶片，以期透過新的處理器提供給遊戲玩家、內容創作者等更具性能表現的產品。

去年AMD靠著Zen 2架構的第三代Ryzen處理器在桌機、筆電的市場份額都有所提升，根據Mercury Research的調查顯示，桌機部分在2019年第四季時已有18.3%的占比、較2018年同期提升2.4個百分點；至於筆電部分則有16.2%占比、較2018年同期提升4個百分點，在對手英特爾（intel）供貨狀況不佳情況下、先進製程的研發也有所延宕，AMD在桌機、筆電的市場依舊有可以搶下對手市佔的機會。

第三顆：靠全新「CDNA」GPU架構前進資料中心

1月分揭露的財報顯示，企業端、嵌入式與半客製化產品的營收達到4.65億美金（約合140億新台幣），雖比去年同期成長7%、但是卻比前一季下滑11%，EPYC處理器銷售表現雖強勁，但第四季半客製化產品銷售量減少。

雖然AMD不願針對這部份業務的細項更精確的說明，但蘇姿丰表示伺服器方面因為第二代EPYC處理器需求穩定，收入比起上一季有2位數的增長。

AMD與勞倫斯利佛摩國家實驗室以及HPE宣布即將上線的El Capitan超級電腦。 AMD提供

資料中心這塊市場一直是AMD一直以來的「痛」，但是今年在會議上卻喊出要從目前4.5%的市佔率一舉提升到雙位數，有什麼方法？ 除了剛宣布與勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）合作，為其超級電腦搭載最新一代EPYC CPU、Radeon Instinct GPU以及AMD ROCm開源異質運算軟體，預計於2023年能推出全球最強大超級電腦，為AMD在資料中心的技術打了一劑強心針外，端出一個全新的GPU架構是這次令人眼睛為之一亮的產品。

有鑒於市場上對於AI、影像等處理需求，AMD推出針對機器學習跟高效能運算的全新「CDNA」的GPU架構。 翻攝AMD簡報

會議上AMD端出了針對資料中心所推出的全新「CDNA」GPU架構，採用的是7奈米的先進製程。有鑒於資料中心對於圖像、AI的需求日益增加，新的GPU架構CDNA主要就是針對機器學習跟高效能運算的需求而生，是AMD針對資料中心以及其他應用領域所設計以運算導向為架構的GPU，預計將於今年稍晚的時候登場。此外，第三代EPYC、代號「Milan」的資料中心處理器，也將採用Zen 3的架構，並預計於今年年底前推出。

不管是桌機、筆電還是依舊難以攻下的資料中心，AMD都準備好各種產品應對，也難怪蘇媽會不畏疫情的衝擊，對於全年度的表現依舊維持原樣。今年下半年AMD是否會再次上演一場大反攻，令人期待。

資料來源：AMD、CRN、bloomberg、AnandTech