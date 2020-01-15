擁有台積電7奈米助攻的AMD，對上以10奈米＋技術的英特爾，這場從去年延燒到今年的CPU之爭，究竟會如何發展？

中央處理器（CPU）自2019年AMD端出第二代EPYC處理器後，便點燃了戰火。帶著台積電7奈米的助攻，讓這顆EPYC處理器搶回AMD在CPU市場的表現，從去（2019）年的市場表現來看，AMD在整體CPU市場的份額已經來到16%，比起去年同期成長0.3%。（延伸閱讀：蘇姿丰會攻破藍色長城嗎？）

去年AMD靠著第二代EPYC處理器的推出，在2019年CPU市場份額已經來到16%，股價也應聲大漲。 王郁倫攝影

這樣的競爭到了今年似乎不見停止，CPU兩家大廠英特爾及AMD都在今年CES展會上端出針對筆電產品的CPU，其中英特爾更是首度公開市場期待已久的獨立GPU、代號DG1的產品。

端出獨立GPU，英特爾準備好要反擊了嗎？

英特爾架構、繪圖與軟體事業群副總裁Lisa Pearce在演講上以「One More Thing」的方式帶出了代號「DG1」的GPU，是英特爾首款以Xe為基礎的獨立GPU。

從目前揭露的資訊看來，DG1將是一款針對消費級平台的獨立顯示卡產品，對於創作、遊戲、影像等有最佳化表現，預計在2020年底問世。

GPU一直是英特爾痛點，這回端出自家第一顆獨立GPU產品，無疑是向市場證明他們在CPU之外的實力，同時也能對於目前以創作者、電競為市場主流的趨勢，提供完整服務。

英特爾客戶運算事業群執行副總裁Gregory Bryant端出英特爾這次的一大亮點：採用10奈米＋的Tiger Lake筆電處理器。 翻攝intel官方直播連結

不僅如此，英特爾也端出以自家10奈米+製程技術為主的Tiger Lake筆電平台，包含Xe繪圖架構的CPU、AI加速器和獨立整合式繪圖晶片，號稱將達到雙位數的效能提升，同時對AI與繪圖效能表現有所幫助；另外Tiger Lake也整合Thunderbolt 4介面跟WiFi 6 Gig+無線網路，可以提供使用者更好的對外傳輸頻寬。（延伸閱讀：不隨電子五哥兆元夢起舞，緯創林憲銘揭密5年投資心法）

雖然Tiger Lake上市時間英特爾只透露今年稍晚開始出貨，但針對以14奈米為技術的Comet Lake平台也推出高階行動處理器Comet Lake-H，主要是提高遊戲性能部分。根據英特爾副總裁Gregory M Bryant在推特上的文章，Comet Lake-H將於第一季登場。

雖然Comet Lake沒有如外界端出Comet Lake-S桌上型，但是Comet Lake-H的登場無疑也是展現英特爾對於筆電市場的佈局。Comet Lake-H將分成i5、i7、i9等產品線，最高規格是擁有8核心、16執行緒，且時脈上看5.0GHz。

台積7奈米助攻！AMD新品第一季熱騰騰登場

另一方面，去年勢氣如虹的AMD，今年執行長蘇姿丰（Lisa Su）端出Ryzen 4000系列行動處理器，搶攻筆電市場。

同樣採用台積電7奈米技術及Zen 2架構的設計，主要針對商務、遊戲、創作者的使用者需求來定位，AMD也主打輕薄筆電的U系列及主攻桌上型個人電腦等高效能產品市場的H系列，最高都擁有8核心、16執行緒，最低耗電只有15W的表現。

蘇姿丰在CES現場再端出Ryzen 4000系列行動處理器晶片，並笑著說：「你們都知道我最喜歡展示晶片了！」 螢幕截圖

這顆最新的Ryzen 7 4000系列的處理器預計將於2020第一季向宏碁、華碩、DELL等筆電廠商開始供貨，搶攻筆電跟高效能桌機的市場。

兩家大廠雖然都端出新品鎖定搶攻2020年的筆電市場，但背後在供應上都藏有隱憂。

兩大廠同有缺貨之苦，誰能從中受惠？

蘇姿丰於會後接受外媒專訪時表示，近期台積電7奈米的產能確實很滿，供貨的時間也比預期要來的長，或許這將會是AMD在今年要繼續攻城掠地CPU市場中的一個隱憂：要往前攻、後防的補給也要足夠才行。

此外，英特爾也存有自己供貨上的問題，去年曾傳出針對缺貨一事發信向客戶道歉，採用10奈米的Ice Lake被外界解讀是在製程上遇到瓶頸，打著10奈米+的Tiger Lake是否能順利解決這個問題，也是英特爾要面對的。

會後蘇姿丰跟媒體透露，目前台積電7奈米的產能很滿，或許將是AMD在進攻CPU市場上的一個隱憂。 shutterstock

筆電CPU市場一直是英特爾的強項，面對AMD一波波的出擊，英特爾在筆電平台一口氣端出獨立GPU、新一代處理器Tiger Lake，邊防守、邊攻擊的方式鞏固市場。另外，英特爾也以「Project Athena筆電創新計畫」跟OEM廠商打團體戰：利用英特爾CPU的技術以及近年來在AI的表現，提供客戶可以更個人化產品，包括今年在CES展上亮相的雙螢幕設計筆電，或是端出代號「Horseshoe Bend」的折疊式概念筆電皆是如此。

現場也透過簡報展示通過「Project Athena筆電創新計畫」的合作夥伴筆電。 英特爾提供

不過英特爾另一個問題是，產品上市的時間都較AMD來的慢。AMD表示Ryzen 4000系列行動處理器將在今年第一季問世，而英特爾的高階行動處理器Comet Lake-H也同樣於第一季上市，不過這個處理器的技術是採用英特爾14奈米，兩家之間在筆電平台的較勁結果會如何，或許今年Computex展上可以有更明朗的態勢。

至於Tiger Lake筆電處理器雖有英特爾10奈米+加持，但僅表示今年稍晚開始出貨，而獨立GPU「DG1」上市時間更是沒有明確表態，因此英特爾該如何「後發制人」留下了疑問。

反觀AMD，在筆電市場雖孤軍奮戰，但Ryzen 4000系列行動處理器獲宏碁、DELL等OEM業者採用，華碩ROG Zephyrus G14筆電也首度啟用AMD這顆處理器，華碩官方表示將於上半年登場，對Ryzen 4000系列可以說是振奮的訊息。

相對於英特爾、甚至是以GPU為主的NVIDIA都採取團體戰的方式跟OEM廠商合作，如何創造一個更完整的生態圈，並確保自家產品能有一定水準、效能的表現，AMD要怎麼靠這個產品再搶下英特爾的市場份額，值得觀察。

資料來源：tom's HARDWARE、AnandTech

責任編輯：陳映璇