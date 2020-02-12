SEMI針對全球半導體市場依舊維持樂觀，認為至少有7%的成長，主要動能來自5G、AI，台灣也靠著先進製程帶動，將有3到5%的成長。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情依舊未能控制，影響所及是所有產業，其中台灣GDP重要來源、去年就貢獻17%的半導體，2020年表現也備受關注。

SEMI國際半導體產業協會研究總監曾瑞榆表示，綜觀全球各研調單位對於2020半導體市場預估，樂觀預期有7～8%成長；台灣在台積電先進製程的帶動下，預估有3～5%的成長，但仍要注意疫情是否在第二季前受到控制。

5G、AI帶動半導體成長

綜觀半導體今年的成長引擎，SEMI國際半導體台灣區總裁曹世綸指出，5G、人工智慧應用為帶動半導體成長的火車頭，包括運算、聯網、感測器等都是半導體產業可以著墨的領域，SEMI也從今年剛落幕的CES大展上觀察到，包括智慧汽車、智聯網以及數位健康，將會是牽動半導體發展的重要領域。

曹世綸點出今年依舊是以5G、人工智慧的應用為帶動半導體成長的火車頭。 簡永昌攝影

Deloitte合夥人陳兆臨也在現場針對5G的全球表現分享相關數據，他表示5G將在智慧城市、智慧生活以及智慧製造等場景發展出新的應用面，到了2035年，全球對5G價值鏈的投資預期將上看3.5兆美元，其中近3成的投資來自中國，因為5G所延伸的全球應用商機，預估將貢獻12兆美元的銷售額。

Deloitte合夥人陳兆臨表示，5G所延伸的全球應用商機預估將貢獻12兆美元的銷售額。 簡永昌攝影

正因中國是5G發展的重點市場，曾瑞榆表示第一季中國手機、PC的市場，可能因為疫情而有2成的銷售跌幅，不過因為第一季屬於淡季的關係，對於全年的影響可能僅約3～4%左右。

過去SARS期間，半導體下半年達17%成長，舒緩疫情的衝擊影響。曾瑞榆認為，上半年度的低潮可能會將需求遞延，若疫情能有所控制、屬於旺季的下半年度要有反彈不是沒有可能。

伺服器、手機驅動，記憶體庫存去化有改善

至於新型冠狀病毒對目前半導體是否有其他影響？曾瑞榆解釋，由於武漢、河北並非半導體重鎮，其產能在整個記憶體市場來說仍偏低，疫情的衝擊其實不至於構成顯著威脅。 但要注意因疫情可能影響中國半導體相關計畫時程延後，可能對於設備進駐、相關建設以及材料運輸有所影響。

受到5G、高階智慧型手機市場需求穩定的帶動，包括華為、iPhone 11等手機的熱銷，將持續驅動今年半導體成長；PC銷量在2019有微幅下滑，主要受到英特爾CPU短缺的緣故，此現象將延續到今年上半年，對於競爭對手AMD來說是一個很好的機會，同時也將對台積電有所助益。

去年記憶體受到庫存壓力的影響表現不如預期，但自去年第四季開始庫存去化問題有顯著改善，且受到5G手機的帶動，將有助於消化記憶體庫存；另外，曾瑞榆也點出從市場供需面來看，NAND Flash資本支出的回升速度將比DRAM來得迅速。

先進製程帶頭衝，台灣設備、材料市場成長全球居冠

台灣的部分，拜先進製程7奈米、5奈米所賜，將刺激半導體設備及材料市場的成長。受到台積電去年調整資本支出的因素，台灣去年度設備出貨較2018年成長了60%居全球之冠，更讓台灣目前成為全球最大的半導體設備市場，2020年依舊有機會維持第一，隨著中國市場的崛起，2021年將有可能後來居上。

不只是半導體設備，台灣亦是全球最大半導體材料市場，曾瑞榆表示台灣今年半導體材料市場將有4%的成長、市場規模將來到117.3億美元，占全球22%。

兩個指標顯示台灣在半導體技術製程的發展依舊強勁，設備的支出主要來自企業對於市場的反應以及技術的發展。

曾瑞榆觀察，新型冠病毒目前看來屬於短期影響，長遠來看，半導體今年的成長依舊受到中美貿易戰、美國總統大選以及地緣政治等不確定因素所影響著。

責任編輯：陳映璇